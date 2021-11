Xavi, a una firma de convertirse en entrenador del Barcelona

Xavi Hernández dejó de ser formalmente el director técnico del conjunto Qatarí Al-Sadd, hecho que estaría generando el retorno del exfutbolista catalán al Fútbol Club Barcelona, ahora en una etapa como el entrenador del equipo.

Este viernes 5 de noviembre, la cuentas oficiales de redes sociales del Al-Sadd dieron a conocer a través de una publicación que Xavi, a pesar de la reciente obtención del triplete con la Copa del Emir, la Supercopa de Qatar y la Liga de Qatar, ya no sería el estratega del club en los banquillos, luego de que el Barcelona pagara la cláusula de rescisión de contrata del que su momento fuera futbolista de ambos equipos.

En el comunicado se podía leer lo siguiente: “Turki Al-Ali: La administración de #AlSadd ha acordado el movimiento de Xavi al Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato. Hemos acordado cooperar con Barcelona en el futuro. Xavi es una parte importante de la historia de Al-Sadd y le deseamos éxito.”

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

