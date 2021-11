-Publicidad-

A cinco días de la explosión en San Pablo Xochimehuacan, vecinos de la calle Amanalco continúan preocupados porque sus casas tienen daños y las autoridades no las han revisado, pese a que están ubicados cerca de la zona cero.

Sobre la primera privada de Amanalco, detrás del panteón, está el inmueble con el número 2 de Daniel Fernández Martínez, jefe de familia de cinco integrantes, quien pide a las autoridades que revisen su casa de dos pisos que tiene daños estructurales.

Indicó a que se ha acercado al módulo de información habilitado por el gobierno estatal que está instalado en el Centro de Mando de la Central de Bomberos de la junta auxiliar para solicitar la revisión de su casa, pero, debido a que está ubicado en la zona verde, la zona menos afectada de tres (roja o cero, naranja y verde), “no le dan prioridad”.

“Nos fuimos a formar en bomberos para que vinieran a ver y me dijeron (Protección Civil) que esta zona no lo requería porque no está en la zona roja o naranja, y nosotros estamos en la verde, que no le van a dar prioridad y será hasta el último, pero vivimos cerca de la vía del tren y no creemos que estemos tan lejos”, comentó.

Vidrios rotos, grietas en muros

Ángulo 7 realizó un recorrido por la casa, en donde lo primero que se notó, fueron los daños en el muro de la fachada, zaguán y vidrios rotos, además de que la puerta de aluminio abre y cierra con mucha dificultad.

Dentro de la casa se pueden apreciar hasta cuatro grietas en las escaleras, las recámaras, además de que la puerta del patio en la planta alta está “descuadrada”.

Silvia Fernández Tepatl, habitante de la casa, pidió que alguna autoridad revisé y apoye la restauración de su hogar que construyeron desde hace 35 años, porque en estos momentos les es difícil asumir la reparación del inmueble.

Agregó que no es la única familia en esta situación, al señalar que al menos, sabe de otras dos casa que están en peores condiciones en la misma calle y no las han revisado.

De acuerdo con el gobierno de Puebla, la próxima semana iniciará la reparación de las 191 casas identificadas con daños menores y moderados, de las 255 revisadas, de las cuales 64 están con daños graves y serán demolidas.

#Ángulo7Informa || En #Xochimehuacan, la familia Fernández Martínez está preocupada porque su casa, ubicada en la primera privada de Amanalco número 2, sufrió daños por la explosión y no ha sido revisada, pide que @PC_Estatal la evalúe. 🙏🏠 Vía @alexolira pic.twitter.com/SMe2kH9Avm — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 6, 2021

