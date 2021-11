-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que ya se informó sobre la situación financiera en que se encontró el ayuntamiento de Puebla, en el que se detectó un déficit de 21.5 millones de pesos, por lo que no “entrará en dimes y diretes”, así como descartó acciones legales.

Esto, luego de que el coordinador de regidores de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, quien fue tesorero en la recta final de la administración de Claudia Rivera Vivanco, afirmó que se dejaron 280 millones de pesos de libre disposición, lo cual –dijo- la actual titular de esa dependencia María Isabel García Ramos, firmó el acta de la entrega-recepción.

Al respecto, en entrevista tras poner en marcha el Centro de Desarrollo Comunitario “Contigo Mujer” de San Ramón, manifestó que “ya la versión que expuso el gobierno el jueves es muy clara y contundente, no tengo algo más que decir”.

Asimismo, al ser cuestionado sobre si emprenderá alguna acción legal contra la exalcaldesa por este déficit detectado, dijo que está enfocado en “corregir el rumbo” de Puebla e impulsar los programas y acciones como parte de su plan municipal de los 120 días.

“A mí me gusta ser muy claro y hablar de frente, yo voy a corregir el rumbo de Puebla con el apoyo de la sociedad y un gran equipo y no voy a estar mirando hacia atrás, no es mi responsabilidad, no soy fiscal, contralor o auditor, ayer dio a conocer de manera clara y contundente estos hechos”, remarcó.

Por otra parte, indicó que la revisión de las estaciones de gasolina y gaseras será permanente en el municipio, aunque en una primera etapa se enfocarán en detectar las zonas consideradas de alto riesgo para los ciudadanos.

Esto, recordó con el fin de identificar en las juntas auxiliares las áreas en las que cruzan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y también se incluirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para señalar en qué puntos hay torres de alta tensión de energía eléctrica y que están habitados.

«Lo haremos principalmente en la zona de riesgo en dónde pasan ductos, hasta temas de CFE por las antenas de alta tensión. No tanto a las empresas, pero si identificar los polígonos de cualquier tipo de riesgo», asentó.

Pone en marcha Centro de Desarrollo Comunitario

Respecto al evento, el edil panista comentó que con este centro de capacitarán a mujeres en diversas actividades económicas para que puedan emprender un negocio, por lo que se tiene una meta de 4 mil personas en los primeros cuatro meses de su administración.

Detalló que este es el primer centro que se abre en la materia, pero habrá otros en puntos como, así como en las juntas auxiliares y en las instalaciones de la Secretaría para Igualdad Sustantiva de Género que encabeza Karina Romero Alcalá.

Refirió que se tiene proyectado abrir centros en Solidaridad, Tres Cruces, SNTE, Guadalupe Hidalgo y San Sebastián de Aparicio, entre otros.

Mencionó que habrá capacitaciones en finanzas personales, emprendimiento, educación, rezago tecnológico, derechos humanos, salud física y emocional, entre otros, así como talleres en panadería, plomería, carpintería, cocina, estilismo, mecánica unas de acrílico y g el, repostería y electricidad, entre otros,

