El deporte mexicano ha programado para los días del 5 al 7 de noviembre un fin de semana lleno de acción, el cual contará con la disputa de la última jornada de la Liga MX, el Gran Premio de México de la Formula 1 y la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez.

La actividad comienza con la fecha 17 del Apertura 2021 del campeonato mexicano de futbol, la cual si bien dio inicio el jueves 4 con el triunfo del Atlas por 2-0 contra el Querétaro, concentrará la mayor cantidad de sus partidos a lo largo del viernes al domingo, y en la que definirán los equipos que estarían participando en la liguilla y la fase repesca para esta instancia.

¡Esta es la 📆 #AgendaFutbolística por @deportesWRADIO! No te pierdas un solo encuentro de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/n1t7cQxzqw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 4, 2021

De la misma manera, en el automovilismo, el GP de México ya calentó los motores este viernes 5 con el inicio de la actividad con las prácticas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez en las que Valttieri Bottas y Max Verstappen se llevaron los mejores tiempos en la primera y segunda práctica respectivamente. Aunque, no será hasta el día sábado 6 que comience la competencia cuando se realicen los clasificatorios para que posteriormente el domingo 7 se lleve a cabo el evento estelar, la carrera en la que tendrá acción el piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez.

Por último, por la noche de este sábado, el pugilista mexicano, “Canelo” Álvarez estará peleando contra el estadounidense Caleb Plant desde de el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, en una noche que podría ser histórica tanto para él como para el box en general, pues de ganar se estaría convirtiendo en el campeón indiscutible del peso de los supermedianos, unificando los cinturones de las cinco más grandes organizaciones del boxeo mundial.

🇲🇽 Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta! 🇺🇸 This Nov 6th we’ll put mexican boxing on top. Going for the missing belt!#Undisputed #CaneloPlant@Hennessy @ValueGF pic.twitter.com/cxOjrZbzJh — Canelo Alvarez (@Canelo) August 19, 2021

Horarios de los eventos

Liga MX – Viernes 5 – Puebla vs. Toluca a las 19:00 horas / Mazatlán vs Guadalajara a las 21:00 horas.

Sábado 6 – León vs. Necaxa a las 17:00 horas / América vs. Monterrey a las 19:00 horas / Tigres vs. Ciudad Juárez a las 21:00 horas / Tijuana vs. Pachuca a las 21:06 horas

Domingo 7 – Pumas vs Cruz Azul a las 17:00 horas / Santos vs Atlético San Luis a las 19:06 horas

GP de México – Clasificatorios – Sábado 6 a las 14:00 horas / Carrera – Domingo 5 a las 13:00 horas

Box – “Canelo” Álvarez vs. Caleb Plant – 22:00 horas

*Horas del centro de México