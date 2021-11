Genera dudas la administración del servicio de RUTA

-Publicidad-

Coscorrón del TEEP a Genoveva Huerta

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que aunque el resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que instruye a la Comisión de Justicia del PAN nacional a revisar la legalidad y las actuaciones de la comisión encargada de organizar la renovación de la dirigencia estatal panista, no interrumpe el proceso, sí genera incertidumbre sobre el desenlace de las elecciones internas del blanquiazul.

Sobre todo, porque el fallo llega cuando solo faltan diez días para el proceso interno que tiene como protagonistas a dos planillas, una integrada por Genoveva Huerta Villegas y Clemente Gómez Medina, y la otra por Augusta Valentina Díaz de Rivera y Marcos Castro Martínez.

La resolución no solo le pega a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, que avaló la convocatoria y el nombramiento de los integrantes de la Comisión Estatal Organizadora de la elección, sino a la propia Genoveva Huerta, que aspira a reelegirse por tres años y a cuyo grupo obedecen los miembros de la referida comisión, presidida por Leonor Popócatl Gutiérrez.

Las carencias en la dirigencia del PRI

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que el gran problema de poner como dirigente de un partido político a un personaje, ya sea hombre o mujer, que hable y actúe en función de los dictados que le manifiestan sus promotores, es que resulta incapaz de atender temas relevantes o resolver crisis por sí solo, sin la asesoría o la influencia de esos terceros que se encuentran detrás.

Ese es el caso de Néstor Camarillo Medina, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI que no vacila en mostrar su aparente fortaleza en ese partido a través de Jorge Estefan Chidiac, Javier Casique Zárate y ahora también Blanca Alcalá Ruiz, quienes han navegado aguas turbulentas para mantenerse vigentes en tiempos de la cuatroté.

Néstor Camarillo tiene en la confrontación de Jorge Estefan con Enrique Doger Guerrero un episodio que podría crecerle al PRI a nivel de crisis política, por lo que el ex presidente municipal de Puebla sabe y por lo que se atreve a decir, pero no ha reaccionado para tratar de evitar que eso suceda, aun cuando formó parte activa de los hechos que provocaron la irritación del también ex rector de la BUAP.

Otro lastre para RUTA

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que el regreso de la empresa Conduent a administrar el recaudo de los pasajes de RUTA, deja muchas dudas al aire y podría traer más problemas que beneficios.

Sobre todo por los antecedentes de la firma morenovallista y los litigios que tiene en contra, precisamente, por el manejo de los recursos de la Red Urbana de Transporte Articulado.

Hace un año a Conduent Solutions de México S de RL de CV se le rescindió el contrato para cobrar el servicio de transporte en las líneas 1, 2 y 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), por no entregar los recursos totales que recaudaba.

