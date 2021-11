Detienen a 8 sujetos en San Pedro Cholula con 83 dosis de droga

-Publicidad-

Agentes de la Policía Estatal detuvieron a ocho hombres presuntamente responsables del delito de narcomenudeo que operaban en San Pedro Cholula, pues estaban en posesión de 83 dosis de droga.

Y es que los policías estatales hacían un recorrido de seguridad y vigilancia en el barrio de Jesús Tlatempan cuando detectaron a un grupo de personas que participaban en una riña, por lo que aplicaron los protocolos policiales para separarlos y detenerlos.

Los detenidos fueron identificados como: Adán C., Juan Manuel G., Arturo Alberto M., Vicente H., Francisco R., Gabriel Alejandro C., Santiago C. y Ángel S., quienes estaban en posesión de 83 envoltorios y un recipiente metálico que contenían hierba seca con apariencia de marihuana, por lo que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.



