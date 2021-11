Daños a teatro patrimonio de la humanidad en Zacatecas

-Publicidad-

Alberto Bailleres, señor feudal // Acto fascista; quema de libros // Lozoya cena pato en el Reno

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que Alberto Bailleres, señor feudal de Zacatecas y otras latitudes, ordenó a sus siervos (el gobernador David Monreal y el presidente municipal de la capital zacatecana, Jorge Miranda Castro) y a su bufón (Carlos La Marrana Pavón) permitir y ejecutar, respectivamente, el destrozo del Teatro Fernando Calderón –declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1993–, por el simple hecho de que al zar de la plata le disgustó que en ese recinto cultural se presentara… un libro.

Se trata del mismo señor feudal que en 2015 (por decisión de otros siervos y bufones, priístas y panistas, es decir, los actuales perritos falderos de Claudio X. González) recibió la medalla Belisario Domínguez, por (entre otras cosas, según pretextaron legisladores tricolores y blanquiazules, todos itamitas) “su carácter de impulsor del desarrollo (…) educativo y cultural del país”, y para confirmar que esto último era real el laureado ordenó que las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales no intervinieran para que las huestes de La Marrana, por él financiadas, se dieran vuelo a la hora de vandalizar el Teatro Calderón (ubicado a 100 metros de la oficina del gobernador en turno, David Monreal), una obra del siglo XIX también patrimonio de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Zacatecas es uno de los señoríos de Bailleres, y en esa entidad se hace lo que él ordena. A su servicio ha tenido gobernadores (entre ellos los Monreal, Ricardo y David), presidentes municipales, fuerzas de seguridad y, desde luego, infinidad de bufones, como La Marrana (un vividor disfrazado de líder minero), y ahora que Gómez Urrutia quiso presentar su nuevo libro ( El triunfo de la dignidad) en el Teatro Calderón el señor feudal tronó los dedos y su servidumbre se puso en acción, poniendo en peligro, también, a los compañeros de La Jornada Zacatecas y de la UAZ, organizadores del encuentro cultural.

Brenda Quevedo: ¿una lucecita, al fin?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que este mes cumplirá Brenda Quevedo Cruz catorce años en la cárcel. Sin sentencia. Procesada mediante una serie de retorcimientos de la ley y de la simple lógica que habrían sido inaceptables en un sistema de procuración y de impartición de justicia medianamente respetables.

El 28 de noviembre de 2007, Brenda fue apresada bajo la acusación de haber intervenido en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, cuya madre, Isabel Miranda Torres (apellidos mediáticamente conocidos como Miranda de Wallace) desplegó a partir de la desaparición y presunto asesinato de su hijo un activismo que la llevó a convertirse en habilitada “representante” de la sociedad civil, útil para validaciones escenográficas de ocupantes de Los Pinos como Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto que, a su vez, permitieron y respaldaron una serie de atropellos y salvajismos forenses y jurídicos que llevaron a la tortura y cárcel a personas como Quevedo Cruz.

Las hechuras a conveniencia de Miranda de Wallace tuvieron un acompañante ejecutivo: Genaro García Luna, quien personalmente designó a lo más sombrío de su equipo para cumplir con diligencias o encargos, varios de ellos caprichosos, ordenados por la madre del joven desaparecido.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Acercamiento. El canciller Marcelo Ebrard dijo que antes de que Estados Unidos fije su postura sobre la reforma eléctrica debe conocer bien de qué se trata. Precisó que las reuniones que el embajador Ken Salazar ha tenido con funcionarios del gobierno de México, relacionadas con la iniciativa presidencial, como la del miércoles con el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, son para que conozca de primera mano los cambios que se proponen en el sector. “Hubo una primera sesión y habrá otras; el objetivo de esas reuniones es que tenga claro qué es la reforma”. Información es poder. Ya se pospuso la discusión… ¿Va o no va la reforma?

2. Codo a codo. Será porque es el mejor calificado, o porque es de quienes se aplican en su deber, pero Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, está participando activamente en la COP26. Estuvo en un encuentro con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Además de Vila, estuvieron presentes la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon y los primeros ministros de Irlanda del Norte, Paul Givan; de Gales, Mark Drakeford, y de Vietnam, Pham Minh Chính. En el marco de la COP26, Vila Dosal explicó que en Yucatán se están dando pasos muy importantes para frenar el calentamiento global y un ejemplo es la reciente creación y aprobación de la Ley de Cambio Climático para el estado. Queda claro, hay niveles. Y el de Vila es alto.

3. El apresurado. Poco le interesa a Manuel Espino lo que suceda a su alrededor, pues tiene los ojos puestos en ser candidato para el gobierno de Durango. El comisionado del Servicio de Protección Federal manifestó hace unas semanas sus intenciones políticas y hoy anunciará su afiliación a Morena. Así dejaría de ser un posible candidato externo y se convertirá en un militante activo. Piensa que tiene todo políticamente calculado, pero olvida que botó el encargo encomendado y no sólo eso, sino que ante sus subordinados y en fuego interno, culpó a las secretarías de Hacienda y de Seguridad de no contratar policías, cuando esto le corresponde a él. Con fallas así no llegará muy lejos. Del PAN a Regeneración Nacional. Chapulines, les dicen.

