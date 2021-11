-Publicidad-

Los 100 trabajadores del ayuntamiento de Puebla que fueron basificados al cierre de la administración y a quienes el Tribunal Municipal de Arbitraje les retiró las mismas, acusaron que no hay bases jurídicas para dicho retiro, por lo que emprenderán acciones.

La Comisión de Trabajadores del ayuntamiento, conformada por los inconformes, en entrevista con medios en el zócalo capitalino, donde estuvo encabezada por el regidor morenista Leobardo Rodríguez Juárez, acusó que los empleados han sido agredidos laboralmente, pues estuvieron 15 días sin sillas ni escritorios e incluso se les negó el acceso a sus puestos de trabajo y no se les asignaron actividades.

Por otra parte, contradijo a la síndica municipal Guadalupe Arrubarena García sobre que los empleados ya recibieron sus cheques, pues afirmó que hasta el momento no les han pagado la segunda quincena de octubre -que se debía realizar a más tardar el 29 de ese mes- pues les cancelaron su pago sin ninguna notificación, por lo que exigió a la funcionaria dar evidencias de que los empleados ya cobraron su sueldo.

En ese sentido, afirmó que las bases –entregadas de última hora por la gestión de Rivera Vivanco entre protestas afuera del palacio municipal- se dieron con “toda la legalidad”, por lo que informó que se emprenderán acciones jurídicas para recuperarlas.

Sin explicar expedientes

Y es que, dijo, podría haber algún caso que no cumpla con los requisitos para las basificaciones, pero no los 100, además de que las autoridades municipales no han dicho por qué los expedientes no cumplen con la norma.

Por su parte, la síndica municipal dio a conocer que por el momento está suspendida la condición de trabajadores de base para las 100 personas, pero no su condición de trabajadores, por lo que sí se les pagó su sueldo.

Asimismo, señaló que el Tribunal de Arbitraje no puede revertir el acuerdo de Cabildo, por lo que será este quien decida si las basificaciones se quedan, aunque éstas fueron adicionales a los espacios que ya se tenían, por lo que debió haber un fondeo adicional, sin embargo, no lo hay.

Es necesario señalar que este jueves el alcalde municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que la administración anterior no dejó recursos de libre disposición como había anunciado y hay un déficit de 21.5 millones de pesos.