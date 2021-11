-Publicidad-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla informó a la población derechohabiente que pueden acudir de manera segura a realizarse los servicios de análisis clínicos indicados por el médico familiar.

El funcionamiento no se ha detenido durante la pandemia y se toman acciones para que los pacientes asistan con cita programada para agilizar la atención correspondiente, se lleva acabo el protocolo de seguridad e higiene, limita el número de personas para evitar aglomeraciones, así como filtros de sanidad y con ello evitar contagios para protección de los derechohabientes y el personal del Instituto.

En el IMSS Puebla hasta el mes de agosto de 2021 se han atendido a un total de 448 mil 103 personas y se han realizado un total de estudios o sesiones clínicas de 2 millones 655 mil 870.

La función primordial de los laboratorios en hospitales es brindar atención a los pacientes hospitalizados en el área de Urgencias, así como a pacientes externos derivados de la consulta médica de especialidades como Medicina Interna, Ginecología, Pediatría y Cirugía, explicó la jefa de Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital General de Zona (HGZ) No. 20, Margarita Gutiérrez Ahuactzin.

Las UMF en Puebla que cuentan con el servicio de laboratorio y análisis clínicos son la UMF No. 1 “Paseo Bravo”; UMF No. 2 “Boulevard 5 de Mayo”; UMF No. 6 “Plaza San Pedro”; UMF No. 55 “Amalucan”; UMF No. 57 “La Margarita” en Ciudad de Puebla, así como la UMF No. 12 San Pedro Cholula; UMF No. 9 de Santa María Coapan; UMF No. 11 San Martín Texmelucan; UMF No. 22 Teziutlán; UMF No. 24 Izucar de Matamoros y UMF No. 26 Atencingo.

Los estudios de laboratorios que se realizan en hospitales son: química clínica, hematología, estudios hormonales, análisis de orina, algunos marcadores tumorales y de infección, correspondientes a las especialidades que se atienden en este nosocomio, agregó Gutiérrez Ahuactzin.

