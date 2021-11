Tragedia en San Pablo Xochimehuacán por redes de corrupción

-Publicidad-

En Xochimehuacán todas las autoridades son corresponsables

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que la intención de culpar a la anterior administración municipal de la explosión ocurrida la madrugada del domingo en San Pablo Xochimehuacán es un despropósito que tiene más visos de venganza que de realidad.

Con ello no quiero decir que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco esté libre de culpa, para nada, sin embargo, tampoco se le puede responsabilizar de todo lo ocurrido en esa junta auxiliar de la capital, por la que cruzan diferentes ductos de combustible y gas, y en la que ha habido un anárquico e ilegal crecimiento urbano, tolerado por los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

El crecimiento de la marcha urbana del municipio de Puebla en los últimos 25 o 30 años ha sido brutal y muy desordenado. En 1994 el área urbana de la capital era de 130 kilómetros. Hoy es de casi el doble: 240 kilómetros cuadrados.

Las carencias en la dirigencia del PRI

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que el gran problema de poner como dirigente de un partido político a un personaje, ya sea hombre o mujer, que hable y actúe en función de los dictados que le manifiestan sus promotores, es que resulta incapaz de atender temas relevantes o resolver crisis por sí solo, sin la asesoría o la influencia de esos terceros que se encuentran detrás.

Ese es el caso de Néstor Camarillo Medina, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI que no vacila en mostrar su aparente fortaleza en ese partido a través de Jorge Estefan Chidiac, Javier Casique Zárate y ahora también Blanca Alcalá Ruiz, quienes han navegado aguas turbulentas para mantenerse vigentes en tiempos de la cuatroté.

Néstor Camarillo tiene en la confrontación de Jorge Estefan con Enrique Doger Guerrero un episodio que podría crecerle al PRI a nivel de crisis política, por lo que el ex presidente municipal de Puebla sabe y por lo que se atreve a decir, pero no ha reaccionado para tratar de evitar que eso suceda, aun cuando formó parte activa de los hechos que provocaron la irritación del también ex rector de la BUAP.

Genoveva Huerta habla mucho de Eduardo Rivera, pero oculta sus acuerdos con los Valencia y Saturnino López Ponce

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que Genoveva Huerta Villegas ha pasado la mayor parte de su campaña electoral por la presidencia del PAN cuestionando a Eduardo Rivera Pérez, el edil de la ciudad de Puebla, pero se niega a hablar de dos temas fundamentales y oscuros: que son los acuerdos secretos que tiene con la familia Valencia Ávila y el exedil de Tecamachalco, Saturnino López Ponce.

Dos acuerdos muy graves, si se toma en cuenta que una parte de la familia Valencia Ávila son prófugos de la justicia y que López Ponce fue condenado por violencia política de género por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando era edil de Tecamachalco.

Según los últimos sondeos que se han realizado entre la militancia albiazul, Genoveva Huerta Villegas perdería la elección –si es que no hay fraude—en una proporción de 4 a 6 frente a sus rivales Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro Martínez, quienes son los candidatos del grupo político de Eduardo Rivera.

El regreso de Mister Bolardos

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el autor intelectual de la instalación de bolardos en las principales calles de la ciudad y que tantos dolores de cabeza causaron al gobierno de Claudia Rivera Vivanco está de regreso.

Y ahora lo hace de la mano del alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Se trata de Benjamín Campos, a quien el edil lo presentó como director de Medio Ambiente para que enlistara el rescate de parques y lagos en Puebla.

Campos es el esposo de Alejandra Rubio, la exsecretaria de Movilidad Municipal, quien dejó el cargo ante las evidencias de malos manejos en la operación de los llamados bolardos y demás.

La misma cantaleta: si no pudiste ayer resolver la crisis de movilidad, por qué ahora sí. Claro nada más cambia el nombre de titular, porque en el fondo es la misma pareja de los bolardos.

Ambición mortal

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que del 2011 al 2018, las tomas clandestinas para la extracción ilegal de combustible y gas de Pemex en Puebla, aumentaron en más de 3 mil por ciento.

Tal nivel de crecimiento, puede explicarse únicamente a través de una añeja y perversa sociedad entre autoridades, civiles y militares, y las distintas bandas de la delincuencia organizada dedicadas a este ilícito y que operan con absoluta impunidad.

Pero también a una exponencial demanda del producto robado.

Hay robo de combustible y gas porque existen miles de clientes en el mercado poblano.

Y esta es la parte de responsabilidad que debemos asumir como sociedad, pero que nos negamos ciegamente a admitir.

El huachicol, la eterna pesadilla de los poblanos

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que Puebla continúa infestado de huachicol. El robo de gasolina y recientemente de gas LP desde los ductos de PEMEX sigue incontrolable. Ni la paraestatal ni el Ejército Mexicano ni la Guardia Nacional han podido erradicar ni disminuir las ordeñas en el estado.

La tragedia de San Pablo Xochimehuacan, que pudo tener un saldo de mayores magnitudes, nos reflejó entre otras cosas, que esa como muchas tomas clandestinas se encuentran en la mancha urbana.

Como lo reveló Intolerancia Diario el día de la tragedia, la ordeña se realizó a unos metros de un cuartel policiaco, a menos de dos kilómetros de una unidad de inteligencia de la Sedena y en un terreno que debió estar libre porque es derecho de vía.

