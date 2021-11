-Publicidad-

Luego de que se difundiera en redes sociales y medios de comunicación que supuestamente integrantes del Movimiento Antorchista tomaran un predio en la colonia Villa Albertina, Ovidio Celis, líder de la organización al sur de la capital, afirmó que es falso.

De acuerdo con el líder social, la invasión se habría dado el martes por otro grupo; sin embargo, la mañana de este miércoles, unas personas encabezadas por dos hombres invadieron una segunda parte del predio.

Ante las acusaciones de los medios, integrantes del Movimiento Antorchista acudieron a hablar con los encargados de la colonia en disputa para aclarar que su organización no tuvo participación alguna en dicha toma.

«Nosotros fuimos a hablar a la colonia, a dar la cara porque no tenemos nada que esconder ya que no participamos en esos actos; a nosotros se nos acusa, como siempre, sin prueba alguna, y por eso recalcamos: nosotros no hemos invadido ningún predio, pedimos que se nos deje de calumniar«, señaló Ovidio Celis.

«La Secretaría de Gobernación municipal sabe que quienes invadieron no son de Antorcha, porque ya se los dijimos desde en la mañana del miércoles», finalizó.

