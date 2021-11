-Publicidad-

El Congreso local no permitirá nuevos impuestos ni un aumento mayor a la inflación en los ya existentes en las leyes de ingresos de los 217 ayuntamientos para 2022, además de que el que no la entregue antes del 15 de noviembre, se quedará con la misma de este año.

Así lo señaló, en entrevista, el diputado Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien agregó que ya “están listos” para recibir todas las leyes que manden las Comunas y la del gobierno estatal, así como las tablas catastrales.

Dijo que el análisis empezará a partir del 15 de este mes, que es la fecha límite que marca la ley para que reciban los documentos, por lo que igual buscarán que la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) los pueda adelantar para empezar a trabajar con ellos.

Refirió que la intención es que se tengan aprobados antes del 15 de dicinotasembre para que igual los ayuntamientos puedan tener tiempo de integrar sus presupuestos de egresos, ya que en total son alrededor de 800 dictámenes los que se tiene que analizar.

Respecto a las tablas catastrales, sostuvo que, para que el impuesto predial crezca “razonablemente” conforme al índice inflacionario, se estudiará de forma seccional y zonas urbanas y marginadas para que no haya discrepancia entre lo propuesto y lo que se tengan que cobrar.

“Vamos a cuidar que no exista ningún incremento en los derechos por arriba de la inflación, incluso los vamos a rechazar si hubiera alguno”, asentó.

Deben aprobarse por dos terceras partes

Mencionó que los 214 ayuntamientos y los tres concejos municipales (Teotlalco, San José Miahuatlán y Santa Rita Tlahuapan) tienen las mismas condiciones, por lo que advirtió que las leyes de ingresos deben ser aprobadas por las dos terceras partes de sus Cabildos para que igual sean recibidas.

“Tendrán que hacer un buen ejercicio de planeación y de consenso, no se va a rechazar nada, aquí más bien se va a corregir, si nos mandan algo que no está bajo estos criterios, entonces nosotros lo haremos para que sea correcto; ahora que si no nos llega o no tiene estas condiciones pues tendremos que aplicar una ley de ingresos del ejercicio anterior”, remarcó.

Estefan Chidiac mencionó que podría suceder algún retraso debido a que apenas iniciaron las huevas administraciones, pero para ello se van a reunir con la Secretaría de Finanzas, ayuntamientos y Catastro.

En ese tenor, el diputado priista especificó que el gobierno estatal igual debe mandar a más tardar el 15 de noviembre su ley de ingresos y sostuvo que “no se ve” la intención de nuevos impuestos, ni de aumentar el que ya se tiene, además de que el Congreso local tampoco lo permitiría.

