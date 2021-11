El piloto jalisciense de la Fórmula 1 (F1), Sergio “Checo” Pérez, deleitó a los seguidores mexicanos del automovilismo durante el evento “Show Run de Red Bull”, recorriendo las calles de la Ciudad de México a bordo de su monoplaza RB7.

Este 3 de noviembre, previo a la jornada número 18 de la F1 2021 por realizarse en la Ciudad de México (CDMX), la capital del país recibió un evento de exhibición en el cual el piloto mexicano del equipo de Red Bull, Checo Pérez, en compañía de otros exponentes del automovilismo, recorrió el Paseo de la Reforma en un circuito callejero preparado para la ocasión.

Entre los invitados participantes, estuvieron Guillermo “Memo” Rojas Jr, mexicano tetracampeón de la Grand American Road Racing Association entre 2008 y 2012; Benito Guerra Jr, piloto mexiquense ganador del Campeonato Mexicano de Rally entre 2006 y 2007, así como Mateo García, prospecto del automovilismo de 5 años de edad y el latinoamericano más joven en ganar 11 podios en la Super One Karting Championship.

-Publicidad-

Durante el suceso, el cual estuvo abierto gratuitamente al público en general, desfilaron los automóviles de la escudería “taurina” y de los pilotos invitados por monumentos históricos de la ciudad como la fuente de “La Diana Cazadora” y “El Ángel de la Independencia”, dejando grandes postales para los presentes que se disponían a grabar y fotografiar las acciones.

En cuanto a lo hecho por Pérez, empezó su recorrido haciendo las famosas “donas” sobre el asfalto, a lo que posteriormente continuó con una cátedra de sus habilidades en el volante a velocidad, mientras tanto los aficionados cantaban su nombre y hacían la tradicional “ola” en cada pasada del tapatío frente a las gradas.

- Publicidad -

Cabe recordar que, en el siguiente fin de semana del 5 al 7 noviembre, se estará llevando a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, teniendo en el día domingo la carrera en la que Pérez y su compañero de la escudería Max Verstappen verán acción en búsqueda de la conquista tanto del campeonato de pilotos como el de constructores.

¡Gracias por tanto cariño!

Un día que me llevo conmigo para siempre.

¡Hoy hicimos historia!

¡Qué día! 3-11-21 🇲🇽#redbullshowruncdmx

Thanks for so much love!

A day that will stay with me forever.

Today we made history!

What a day!!! pic.twitter.com/baNZJjze3C

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 3, 2021