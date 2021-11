-Publicidad-

Atlanta Braves se proclamó campeón de la Major League Baseball (MLB) con el título de la Serie Mundial 2021, rompiendo por cuarta vez en su historia una racha de décadas sin campeonar en la gran carpa, siendo ésta a 26 años de su última coronación en 1995.

La noche del pasado martes fue especial para Atlanta, ya que el equipo de béisbol de la ciudad ganó su cuarto juego de siete en contra de los Houston Astros, con lo cual se consolidaron campeón de la Serie Mundial 2021. De esta manera, los Braves se convirtieron en la décima franquicia de las grandes ligas que llegó a los 4 campeonatos de la MLB.

La primera vez que los “bravos” se coronaron campeones del béisbol fue en 1914, 43 años después de la fundación del equipo en 1871. Para aquel entonces, la novena aun disputaba sus encuentros como local en su primera ciudad sede, Boston, Massachusetts, lugar en el que vencieron en la final los Philadelphia Athletics en 4 duelos seguidos.

El segundo trofeo llegó después de otros 43 años de espera, en la Serie Mundial de 1957. Ahora, los Braves jugaban en Milwaukee, y para aquella ocasión, salieron vencedores 4-3 de una reñida serie que se alargó por 7 partidos contra los New York Yankees.

1957 World Series champs Milwaukee Braves pic.twitter.com/bgIkxaFOrX — OldTimeHardball (@OleTimeHardball) October 27, 2021

Tras otra larga racha de 38 años sin ganar el máximo trofeo de la MLB, y con el antecedente de perder dos Series Mundiales entre 1991 y 1992, finalmente los Braves se alzaron con su tercer título en 1995 y su primero en su actual casa en Atlanta. Para dicha serie, los “Bravos” derrotaron 4 duelos por 2 a los Cleveland Indians.

Ahora, tras romper la racha negativa más corta de su historia, ¿los Braves esperarán otro periodo de décadas para celebrar con una nueva Serie Mundial o será un buen augurio para alzar más seguido el “Commisioner’s Trophy”?