Hay 116 predios irregulares en zona de explosión de Xochimehuacán

De los 244 predios de la zona de la explosión en San Pablo Xochimehuacán, 116 son irregulares, indicó el alcalde Eduardo Rivera Pérez, en tanto el gobernador Miguel Barbosa informó que se regularizarán sólo los que no estén en áreas ilegales.

En conferencia de prensa para informar sobre lo ocurrido la madrugada del pasado domingo en la junta auxiliar, Rivera Pérez dio a conocer que sólo 128 terrenos tienen propietario y cuenta predial.

Explicó que se buscará analizar la situación de cada familia que habite en estos asentamientos para evaluar si se reubicarían en otras áreas.

Además, también anunció que se ayudaría a los negocios que hayan sufrido daños, a través de descuentos o condonaciones de pago para permisos de reapertura.

El mandatario confirmó que se aplicará el programa de Regularización de Predios, Rústicos, Urbanos y Suburbanos, para las familias que no cuenten con su título de propiedad.

Pero advirtió que no se van a regularizar los terrenos que estén dentro de la zona de seguridad o cerca de ductos de gas.

«Se pueden regularizar predios que tengan un origen registral, o aquellos que no estén en franjas de seguridad, este programa no regulariza predios irregulares, en el sentido de que sean franjas de seguridad de ductos, derechos de vía, esos no lo regulariza», manifestó Rivera Pérez.

Proponen revisar gaseras

En otro punto de la videoconferencia, Barbosa Huerta propuso a las autoridades municipales revisar de manera conjunta la operatividad de las gaseras en el estado.

Eso, luego de indicar que gaseras cercanas a la zona cero estarían relacionadas a tomas clandestinas, por lo que se investigaría cada caso.

«Les propondré a las autoridades municipales que hagamos una revisión coordinada del funcionamiento de todas las gaseras, vámonos a fondo, no podemos dejar que sigan accionando las empresas gaseras así y que se ponga en riesgo la seguridad de los poblanos», concluyó.

