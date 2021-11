-Publicidad-

A casi dos días de la explosión de una toma clandestina de gas LP en San Pablo Xochimehuacán, los vecinos continúan en la incertidumbre, en especial, quienes perdieron su patrimonio, en tanto, Protección Civil (PC) estatal continúa revisando los daños y obteniendo el censo de los afectados.

Las áreas cercanas a la zona cero en dicha junta auxiliar de la capital de Puebla siguen resguardadas y vigiladas por las policías estatal y municipal, el Ejército y la Guardia Nacional (GN), mientras, las labores de revisión de los inmuebles continúan y está la presencia de grúas que comenzaban a retirar autos dañados como parte de la limpieza de los escombros.

Las calles permanecen cerradas para el paso de vehículos, por lo que sólo es posible el paso a pie en algunas zonas. Los habitantes más afectados se mantienen afuera de sus viviendas esperando, en una de las seis carpas provisionales, las indicaciones de las autoridades, mientras realizan su declaración de hechos.

#Ángulo7Informa #EnCorto || Abraham, integrante de Protección Civil estatal, informó que se continúan revisando los daños para evaluar las casas dañadas por las explosiones en San Pablo Xochimehuacán para determinar cuántas son habitables. 🏠💥 Vía @alexolira pic.twitter.com/YLg1tHFuuQ — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 2, 2021

En la calle Industria, esquina con Gasoducto, se colocó una brigada para realizar dichas acciones en donde cada familia tiene que llenar un formato en donde, además de la declaración de hechos, se toman direcciones, número de habitantes por familias, ocupación y el tipo de afectación, con el objetivo de obtener el censo.

Sin embargo, las familias se notan inquietas y expectantes por tener una pronta solución, como el caso de Avelina Isabel, de 69 años, quien se dijo estar triste porque su patrimonio que construyó su marido trabajando por 15 años en Estados Unidos se perdió en un instante, al señalar que su casa tuvo pérdidas importantes como la caída de las puertas, el zaguán, y daños en las televisiones y roperos.

En esto también coincidió Felix Urbano Romero, ya que perdió su casa de 200 metros cuadrados donde vivía con las familias de sus hermanos; “volver a empezar” expresó el señor de 61 años, quien tiene esperanza porque el gobierno estatal pueda reconstruir su patrimonio.

#Ángulo7Informa || "A volver a empezar" dice Felix Romero, habitante de San Pablo Xochimehuacán, quien perdió su casa debido a las explosiones de la madrugada del pasado domingo. 😞 Vía @alexolira pic.twitter.com/OCSNGYuDwA — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 2, 2021

Piden sacar los autos

Uno de los problemas que más aquejan a los vecinos de la zona más afectada es que los autos que se quedaron serían llevados a corralones, aunque los daños no sean graves.

Eric dijo no estar de acuerdo en que su auto se lo lleven, ya que no presenta daños graves y puede moverse por su cuenta, debido a que si se lo llevan, tendría que asumir los gastos del corralón.

“Mi preocupación es que me regresen la unidad y no pagar el corralón, mi camioneta no tiene daños más que los vidrios y las puertas que las puedo arreglar, pero si se las llevan es pagar el corralón y no hay dinero”, manifestó.

A pesar de los problemas y la difícil situación, las personas afirmaron estar teniendo ayuda por parte del gobierno estatal, en especial a la relacionada con los alimentos e insumos básicos.

Por el momento, los habitantes se mantendrán en el lugar hasta que tengan noticias de sus inmuebles, por lo que muchos afirmaron que pasarían otra noche en el sitio, en el albergue o en casas cercanas de vecinos y familiares.

Por la mañana de este lunes, el gobierno del estado informó que había 17 heridos, de los que tres fueron dados de alta y 184 casas resultaron dañadas; además, se decretaron dos días de luto por la tragedia.

