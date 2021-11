Héctor Méndez, política y pintura

-Publicidad-

*Solicita la Fnerrr infraestructura para las escuelas

Por Raúl Torres Salmerón

Héctor Méndez Arroyo es un político poblano que actualmente se dedica a otra de sus pasiones, la pintura. Nacido en 1950 en Xochitlán de Vicente Suárez, en la Sierra Norte del Estado, trabajó muy de cerca con uno de los políticos más reconocidos en Puebla.

Fungió como Secretario Particular del Profesor Jorge Murad Macluf, Presidente Municipal de Puebla Capital en el trienio 1984-1987, considerado el mejor Alcalde de los últimos tiempos y quien creó una notable infraestructura de la ciudad.

Méndez Arroyo es Licenciado en Ciencias Sociales por la Normal Benavente, fue Presidente Municipal de Xochitlán y Secretario General del Ayuntamiento de Zacapoaxtla; laboró en la Sedesol federal, el Instituto Nacional Indigenista y en la Dirección de Tránsito del Estado.

Ha participado en exposiciones de pinturas colectivas y el próximo lunes 8 de noviembre presenta su obra en la Embajada Cultural SNTE 51, ubicada en la 3 Sur 5956, que será inaugurada a las 18 horas.

En plática con el columnista, Héctor Méndez respondió diversas preguntas que se resumen así:

-Concibo la política como una oportunidad de acercarme a la gente y poder brindar un servicio social y con la pintura afloran mis sentimientos.

-Como persona mayor ya no ocupo ningún cargo en el Gobierno que es donde me desempeñé la mayor parte de mi vida, sin embargo, si tengo la oportunidad de ayudar lo hago con mucho gusto. Me dedico a la pintura y primordialmente a convivir mucho más con mi familia.

-Sobre el tipo y técnicas de pintura, me fascinan rostros y paisajes, aunque no descarto todo lo demás que nos ofrece la naturaleza, en cuanto a técnicas, el óleo, grafito y pastel son las que más ocupo.

-El costo promedio de una pintura depende mucho del tamaño del formato, la técnica y el tiempo empleado en su elaboración.

-El ser humano hace política todos los días. Entre hacer política y pintar hay que señalar que son dos escenarios muy diferentes, como dije la política la concibo como la oportunidad de ayudar y en la pintura me ayuda a desestresarme.

-Pinto por amor al arte y cada obra es un pedacito de mis sentimientos.

-Aprendí del maestro Jorge Murad muchas cosas. Adquirí experiencia. En cada momento se tiene la oportunidad de aprender y más aun recibiendo las enseñanzas de un maestro, por ejemplo, el trato amable pero con firmeza, atender de inmediato una petición.

-Recuerdo en su trienio municipal de 1984-1987, cuando un niño desafortunadamente cayó en una alcantarilla porque no se veía por lo inundado de la calle y el Maestro Murad personalmente encabezó la búsqueda del menor.

-Todos los jefes que he tenido me han dispensado su confianza y de mi parte, modestia aparte, he sabido responder a esa confianza, pero como todo en la vida las bases bien cimentadas las adquirí de mis padres y del Maestro Murad.

-El gusto por la pintura nace desde pequeño tener esta afición, soy de un pueblo que se distingue por el amor a las artes; poesía, canto, música, dramatización, pirotecnia, artesanías y pintura.

-Respecto a otras aficiones, estoy aprendiendo música. El corazón no envejece, el cuero es lo que se arruga. Mi familia es el motivo de mí existir, me alientan, me animan a seguir adelante.

-Respecto al Municipio de Xochitlán, deseo que actualmente esté bien. Cada gobierno municipal tiene su estilo de gobernar, pero lo importante es atender a la gente.

Fnerrr pide infraestructura escolar

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), priorizar recursos para infraestructura educativa dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Además, planteó solución para el mejoramiento de las escuelas afiliadas a la FNERRR en todo el país.

En ruedas de prensa de manera simultánea en todo el país el pasado fin de semana, dirigentes de la Federación Estudiantil detallaron que la semana pasada ingresaron un pliego de peticiones en la SEP, en la Ciudad de México, dirigido a la titular de la dependencia, Delfina Gómez Álvarez, para pedir que se atiendan necesidades urgentes de infraestructura en aproximadamente 400 escuelas adheridas.

Isaías Chanona Hernández, líder nacional de la Federación, explicó que su demanda es en el contexto del regreso a clases en pandemia, pues el riesgo de contagios por Covid-19 sigue latente, además de que la SEP se comprometió recientemente con el mejoramiento de las instalaciones y pidió a los secretarios de Educación en los estados que se le entregara un padrón con las escuelas que requieran atención en ese sentido.

Por otro lado, los estudiantes de la Fnerrr declararon que en esta semana ingresarán sus demandas en las instalaciones de la SEP en cada uno de los estados de la República, en espera de que sean escuchados y se les dé una solución en tanto que la propia SEP conoce la situación lamentable de cientos de escuelas del país.

En fin, como dice una antigua calavera dedicada al pintor y muralista Diego Rivera:

Este pintor eminente,

cultivador del feísmo

se murió instantáneamente

cuando se pintó a sí mismo.

raultorress@hotmail.com

