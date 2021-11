-Publicidad-

El IMSS recordó que aún durante el embarazo es importante que mujeres se realicen autoexploraciones para detectar alguna irregularidad que podría ser cáncer de mama, pues este se puede atender si se identifica a tiempo para que no haya complicaciones en la gestación.

Y es que en el Hospital de Ginecología y Obstetricia (HGO) No. 3 del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, oncólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atienden con éxito el cáncer de mama en derechohabientes embarazadas.

Aunque son casos poco frecuentes, Reyna Fernández fue diagnosticada con cáncer de mama a las 15 semanas de gestación, se sometió a tratamiento y le realizaron una cirugía conservadora de mama, es decir, únicamente se le retiró el tumor, explicó la doctora Laura Lorena Farfán Muñiz, del servicio de Oncología Ginecológica.

La especialista del IMSS agregó que durante esta cirugía le removieron a la derechohabiente algunos ganglios de la axila y recibió quimioterapia con estrecha vigilancia de un equipo multidisciplinario conformado por oncólogos quirúrgicos, clínicos y médicos materno-fetales, quienes lograron llevar a término su embarazo y lograr un parto natural.

Agregó que durante el embarazo Reyna tuvo seguimiento médico cada tres meses para prescribirle tratamiento y se dio monitoreo al desarrollo del bebé mediante un ultrasonido obstétrico y flujometría.

La doctora Farfán Muñiz detalló que actualmente la paciente recibe radioterapia, sin embargo, esto no está contraindicado para que pueda amamantar a Thiago, de cuatro meses, quien continúa bajo seguimiento médico y hasta el momento no ha presentado alteraciones físicas o clínicas.

Por su parte, Reyna señaló que pudo sobrellevar el cáncer de mama por su amor a Thiago. “Me ayudó mucho, porque él fue el que me dio la fuerza para seguir adelante, a no dejarme caer, yo tenía que luchar para sacar adelante a mi bebé, que no naciera mal ni nada”.

Refirió que nunca se sintió mal a causa del cáncer, sin embargo, agradeció haberlo detectado a tiempo y la atención puntual que el equipo multidisciplinario del HGO No. 3 del CMN La Raza le brindó, “sin ellos, tampoco lo hubiera logrado”.

Para Reyna, la vida es mejor que antes, ya que gracias al cáncer ha prestado más atención a su cuerpo y aprendió a conocerlo. Recomendó a las mujeres autoexplorarse y no tener miedo a acudir con el médico ante cualquier bolita que palpen o sientan, “si esta enfermedad se detecta a tiempo, se puede curar”.

