Vecinos que fueron evacuados de sus viviendas por la explosión en la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacán decidieron pernoctar en la calle por el temor de que puedan ser víctimas de rapiña; mientras que ya sólo opera un albergue en la secundaria técnica 44.

A más de 15 horas del accidente causado por la fuga en una toma clandestina de gas LP, los afectados pusieron una lona en la calle Industrial para atajarse de la lluvia que atizó la parte norte de la capital poblana, aunque se mantiene acordonado el perímetro por persona de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), qua mantienen la vigilancia.

Pedro, quien lleva 13 años viviendo en esta junta auxiliar, dijo que su casa, que se encuentra a unas 100 metros de dónde fue la explosión, tuvo afectaciones en puertas y ventanas, pues se rompieron vidrios principalmente, pero no puede regresar a ella porque las autoridades continúan labores.

Recordó que cuando ocurrió la explosión, alrededor de las 2 de la madrugada del domingo, salieron todos corriendo y después regresaron cuando “ya estaba más tranquilo” para ver si podían pasar.

“Aquí nos vamos a quedar, en la calle, para evitar que no se vayan a robar algo, los que estamos aquí somos los vecinos, no nos han dado información, pero aquí nos vamos a quedar hasta que nos avisen algo”, asentó.

Por su parte, Juan comentó que los cuatro integrantes de su familia tuvieron que salirse, pues aunque se ubica lejos de la explosión, hubo algunos vidrios rotos y cuarteaduras en las paredes, además de que está dentro de la zona acordonada por las autoridades de Protección Civil (PC).

Sostuvo que, al principio, se fueron un rato con su suegra, pero se regresaron para ver cómo estaba la situación y si había mayor información, pero hasta el momento eso no ha sucedido.

En la espera de informes

“Hasta el momento no nos han dicho nada, tienen que investigar todo, pero nos dijeron que no podemos pasar; mi casa está cerca de aquí, pero tenemos que esperarnos a que nos digan si podemos pasar o todavía no”, remarcó.

Es de mencionar que, debido a este hecho, se habían habilitado tres albergues para trasladar a los afectados, ya que fueron alrededor de 2 mil los evacuados, pero no todos quisieron irse a estos inmuebles.

Las autoridades determinar agrupar todos en uno solo, por lo que se optó por la escuela secundaria técnica número 44, la cual está ubicada en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán.

De acuerdo con el último reporte, la explosión dejó un muerto, 11 heridos y 54 casas dañadas, además de que tras 15 horas ya fue controlada la fuga.