En fin de semana, IMSS da consultas en especialidades en Puebla

El IMSS en Puebla participará en la décima jornada nacional de recuperación de servicios ordinarios, el presente fin de semana, 30 y 31 de octubre, enfocándose en medicina interna, pediatría, reumatología y neurología pediátrica.

Participan las Unidades de Segundo Nivel de Atención con los cinco hospitales que son: Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 de “La Margarita”, en el Anexo Unidad Médica Atención Ambulatoria (UMAA) ubicada frente a San Alejandro, en el HGZ No. 5 de Metepec, HGZ No. 15 de Tehuacán y en el HGZ No. 23 de Teziutlán, informó la coordinadora auxiliar de Atención Médica en Hospitales de Segundo Nivel de IMSS Puebla, doctora Gloria Castillo Rodríguez.

Se brindarán consultas en las especialidades con mayor demanda de atención como son: Medicina Interna, Pediatría, Reumatología y Neurología Pediátrica, Infectología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología. En cuanto a la Cirugía General se estará otorgando en los

Las cirugías generales y de Ginecología se programan sábado 30 y domingo 31 de octubre las de mayor demanda y rezago derivado de la pandemia, cabe destacar se cuenta con los espacios físicos y el recurso humano suficiente para llevarlas a cabo.

En Primer Nivel de Atención de las UMF participantes son la No. 55 de Amalucan y la No. 57 de “La Margarita” con los servicios de consulta familiar, atención estomatológica, de nutrición, Trabajo Social y acciones preventivas correspondientes en PrevenIMSS, mencionó el supervisor de Medicina Familiar, médico Jorge Enrique Romero Flores.

Las consultas de medicina familiar que se otorgarán durante estas Jornadas son programadas con anticipación en el consultorio a pacientes subsecuentes con determinada patología para recibir una atención oportuna.

Con la “Estrategia 120 días por un solo IMSS” se han otorgado más de 8.4 millones de consultas de especialidad, 45.5 millones en medicina familiar, 610 mil 241 cirugías en los 35 representaciones del Seguro Social en el país.

