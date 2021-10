Salen más de 200 directores y jefes de Comuna de Puebla

-Publicidad-

Hasta el momento, el ayuntamiento de Puebla ha recibido más de 200 renuncias de personal, mismas que ya fueron aceptadas, las cuales son de direcciones, jefaturas de departamento, órganos descentralizados y el gabinete municipal.

Lo anterior fue revelado por el titular de la Secretaría de Administración (Secad), Bernardo Arrubarrena García, en entrevista, donde manifestó que se mantendrá una revisión en todas las dependencias para verificar los perfiles que se tienen, tal y como lo pidió el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Lo anterior, a fin de evaluar quienes se quedarían y cuales serían dados de baja, precisó el funcionario municipal.

“Todas fueron voluntarias, es normal, es el término del encargo, son puestos de estructuras, de confianza como viene dispuesto en los propios lineamientos, así se llaman y es normal, entras por un encargo, tenemos fecha de entra y de salida quienes somos funcionarios de designación”, remarcó.

En ese tenor, manifestó que no se prevé abrir nuevas plazas, ya se tiene un conflicto con las 100 bases que se otorgaron al final de la administración pasada, esto debido a que no les dejaron presupuesto para ello, ya que estaban con cargo de estructura y al moverlos no se cubrieron los espacios.

Cabe mencionar que el pasado 17 de octubre, Arrubarrena García dio a conocer que tras el cambio de administración, más de 200 empleados del ayuntamiento, sin precisar el número exacto, presentaron su renuncia, las cuáles fueron revisadas por los titulares de las dependencias para ver cuáles proceden.

