Consejo de Seguridad de Puebla paga 5.9 mdp para armamento inexistente: ASF  

En 2020, el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Cecsnsp) de Puebla pagó un millón de pesos por un servicio que no acreditó, además de que destinó 5.9 millones de pesos para comprar armamento a la Sedena, sin que tampoco existan los bienes.

Así lo indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la segunda entrega de informes de 2020, en el que constató que el consejo, del gobierno de Puebla, erogó del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal un millón de pesos de la factura número FA-1686 de fecha 14 de diciembre de 2020.

No obstante, dicho documento, a la fecha de la revisión se encontró cancelada; aunque, en el transcurso de la auditoría, la administración estatal proporcionó la factura FA1744 de fecha 20 de agosto de 2021, por un millón de pesos, no cumplió con los requisitos de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet y no acreditó la recepción de los servicios, con lo que no se solventó lo observado.

Además, el Cecsnsp pagó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 5 millones 937 mil pesos por concepto de armas y municiones adquiridas mediante cotización número SIDCAM-CCGOB-121/2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, sin embargo, a la fecha de la auditoría no había recibido los bienes y no contaba con la documentación comprobatoria del gasto.

Por ello, la ASE pidió al gobierno del Puebla aclarar los 6 millones 937 mil 9 pesos.

Adicionalmente, el organismo fiscalizador vio un presunto daño a la hacienda pública por 612 mil 3 pesos por no aplicar las penas por el atraso de 55 a 67 días hábiles en la adquisición de equipamiento especializado para laboratorios, sin número de contrato, realizado por la Universidad Tecnológica de Oriente (UTO); dichos recursos fueron proporcionados a través del Fondo federal de Aportaciones Múltiples.