El gobernador Miguel Barbosa Huerta se dijo dispuesto a apoyar al municipio de San Pedro Cholula con el adelanto de participaciones por 10 millones de pesos, sin embargo, antes lo analizaría con la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) estatal.

Esto, luego de que el pasado jueves, el Cabildo del municipio aprobó por unanimidad solicitar un crédito por 31 millones de pesos y un adelanto del pago de participaciones al gobierno estatal por 10 millones, estos últimos estarían pagándose en un plazo de 12 meses a partir de enero próximo, ya que sólo tiene 15 millones de pesos para terminar el 2021.

Por lo anterior, el mandatario indicó, en su conferencia de prensa, que esperará un reporte por parte de la SPF encabezada por María Teresa Castro Corro para analizarlo, al tiempo que se dijo dispuesto en apoyar al ayuntamiento San Pedro Cholula.

Respecto a la línea de crédito con la banca comercial, dijo que “si está entre sus atribuciones”, la administración a cargo de Paola Angon Silva puede solicitarlo, pero primero debe ser aprobado por el Congreso de Puebla.

“Si está en sus atribuciones poder abrir una línea de crédito con la banca comercial, porque solamente es con banca comercial, pues sería su atribución, y en el tema del gobierno y el adelanto de prerrogativas, espero que el reporte me lo haga Finanzas, me dé su opinión y desde luego nosotros estaremos siempre atentos a ser solidarios con el funcionamiento de los municipios”, comentó Barbosa Huerta.

Cabe mencionar que, con este financiamiento, el ayuntamiento estaría solventando los gastos como los relacionados al pago de nómina, la cobertura de gastos corrientes y a diversos servicios para los ciudadanos.