Listos, los grupos de la Eurocopa Femenil 2022

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) realizó el sorteo de los grupos de la Eurocopa Femenil 2022; Alemania contra Dinamarca y Países Bajos contra Suecia han sido los enfrentamientos más atractivos de la primera fase.

Este 28 de octubre, se llevó a cabo desde la ciudad de Manchester el sorteo de los grupos para la Euro Femenil 2022 por realizarse en Inglaterra; para este evento, participaron como presentadoras la exfutbolista británica Alex Scott y la conductora de televisión, Gabby Logan.

👀 How are you feeling about the draw results? #WEURO2022 pic.twitter.com/MHT45B6MZQ

Durante este sorteo, las 16 naciones calificadas a la copa fueron divididas en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno; entre las invitadas para la selección y revoltura de los bombos estuvieron presentes destacadas representantes del balompié femenil como Camille Abily, Anja Mittag, Lotta Schelin y Kelly Smith.

⚠️ The groups for next summer's Women's EURO have been drawn!

Which matches are you excited for? 😍#WEURO2022

— UEFA Women's EURO 2022 (@UEFAWomensEURO) October 28, 2021