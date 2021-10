AMLO advierte del caos de no aprobarse la reforma eléctrica

-Publicidad-

¿Nadie endeudó tanto como Morena? // Fox-Calderón-EPN=aumento de 514% // ¿Falta de información o cinismo puro?

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que sin empacho y con la cara más dura que una roca, la senadora priísta (antes perredista) Claudia Edith Anaya Mota –aplaudida por los contlapaches de su coalición– se animó a decir que nadie, en un sexenio, se había endeudado tanto como ustedes (en referencia al gobierno de Morena). Qué barbaridad. ¿Falta de información o exceso de cinismo?

¡Nadie!, afirma sin pestañear la legisladora saltarina. ¿Pues dónde andaba y a qué se dedicaba en las dos oportunidades que fue diputada federal (2009-2012 y 2015-2018, más su participación en la LXI Legislatura del Congreso de Zacatecas, 2013-2015). Parece que le pasó de noche, porque como tal aprobó sin chistar todos los presupuestos –federal y local–, especialmente el capítulo referente a la deuda pública (por cierto, en el caso de su estado natal, su presunta indignación por el avance del endeudamiento público no sirvió de nada, porque el débito zacatecano se incrementó 43 por ciento sólo en el periodo en que ella fue congresista).

Pero bueno, la licenciada en mercadotecnia dice que nadie, es decir, ninguno de los gobiernos anteriores al de Andrés Manuel López Obrador. Tal vez ayude una cápsula de memoria y una buena calculadora para que la senadora organice mejor sus números, porque se tiró al ruedo confiada en el griterío de su coalición parlamentaria.

2023: García Luna y la sucesión

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en el primer trimestre de 2023, año a cuyo final es de suponerse que estarán postulados los candidatos presidenciales en México, habrá de culminar en Estados Unidos el juicio a Genaro García Luna, según lo señalado ayer por el juez que lleva el caso, quien fijó el 24 de octubre de 2022 para el inicio de ese proceso, que deberá cumplirse en unas ocho semanas aunque, de haber previsibles retrasos, arrancaría hasta enero de 2023. De una u otra forma, y tomando en cuenta el receso decembrino, todo apunta a que sea en la temporalidad mencionada al principio de este párrafo cuando se resuelva el litigio.

El desenlace tendrá explicables repercusiones políticas y electorales en México. Hasta ahora, Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo han eludido a medias el seco golpe que significa el hecho de que el citado García Luna, virtual vicepresidente policiaco de México durante la administración felipista, esté preso y en vías de ser procesado bajo acusaciones de haberse puesto él, y la administración a la que perteneció, al servicio de cuando menos un cártel nacional de narcotráfico.

Calderón buscó construirse un blindaje a título de partido político (México Libre, se habría llamado) y mantiene un activismo tuitero adverso a Palacio Nacional y sus políticas. En las negociaciones con Acción Nacional, posteriores a la negativa de registro a México Libre, Zavala Gómez del Campo fue postulada para una diputación federal por un distrito de la Ciudad de México, donde obtuvo el triunfo por amplia mayoría./

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Cuidado. De no aprobarse la reforma eléctrica, “habrá un caos en el país”, advirtió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las tarifas en el servicio de energía eléctrica subirán “peor que en España” cuando concluya el actual sexenio, por lo que es mejor “poner orden” y evitar vivir esa problemática, sentenció. De lo contrario, auguró que “todos vamos a perder”. Advirtió los riesgos de no equilibrar el mercado eléctrico y pidió no olvidar que las mismas empresas privadas que están en contra de la iniciativa que se discute en el Congreso, obtuvieron créditos por 70 mil millones de pesos que salieron del dinero de los mexicanos, de la banca de desarrollo. Del orden al caos hay unos cuantos votos.

2. Confiados. Fue notorio el apoyo que la cúpula de Morena le brindó al senador Julio Menchaca. La militancia morenista prácticamente se desbordó en elogios para el precandidato a la gubernatura de Hidalgo. En su tercer informe como senador y presidente de la Comisión de Justicia, señaló que posee la fortuna de tener amigos y compañeros generosos con su persona, pero reiteró que no se adelanta. Su trabajo en la rama de la justicia ha sido avalado y esta vez como testigos tuvo a Olga Sánchez Cordero, Citlalli Hernández, Ricardo Monreal y hasta el gobernador Omar Fayad. Mario Delgado, líder de Morena, aseguró que Hidalgo se pintaría de guinda en 2022. Ellos creen que sí, pero aún no la tienen ganada. La encuesta lo dirá.

3. Sin tendencias partidistas. La seguridad de la capital es pareja, no se consiente a alcaldía alguna, y eso es algo que ha dejado bien establecido Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, celebró la detención de Antonio Vallejo Pacheco, alias El Toño, quien la estuvo vigilando durante días tras su denuncia pública de haber sido amenazada por integrantes de la Unión Tepito. La funcionaria agradeció a García Harfuch la captura, la cual se llevó a cabo en la colonia Emilio Carranza por agentes de inteligencia de SSC de la Ciudad de México. Batalla contra el crimen en todos los rincones de la ciudad, sin filias partidistas. Como debe ser.

