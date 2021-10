Edson Álvarez renueva con el Ajax hasta 2025

El Ajax anunció que renovó el contrato de Edson Álvarez hasta el 2025, luego de que el primer acuerdo con el mexicano se vencía en el 2024; “ya no es un secreto que Ajax y yo realmente queremos eso. Espero poner mi firma lo antes posible”, dijo.

La noticia fue dada a conocer por los de Ámsterdam a través de sus redes sociales este miércoles, luego de que hace apenas unos días, el mismo mexicano reveló que las negociaciones con el Ajax estaban avanzadas para renovar el contrato, toda vez que en conjunto con su familia se sienten en casa en Ámsterdam.

“Ya no es un secreto que Ajax y yo realmente queremos eso. Espero poner mi firma lo antes posible. Solo tenemos que poner los puntos. Sofía y yo nos sentimos como en casa en Ámsterdam y en el Ajax. Esta es una señal para el personal, mis compañeros y la afición de que estoy feliz”, declaró Álvarez en entrevista para De Telegraaf.

Signing your new contract live in front of your fans..😍 An unique moment today in the @CruijffArenA!#MásMachín 🇲🇽 pic.twitter.com/iN9z7Q8xop

— AFC Ajax (@AFCAjax) October 27, 2021