Gracias señor presidente y Secretaría de Seguridad, pero tengan cuidado al copiar

Como todo ciudadano, un servidor está preocupado por que de verdad los cambios anunciados por su administración se lleven a cabo, y estamos, luego entonces, al pendiente de que esto se haga de la mejor manera, por un lado es bueno que hayan puesto de coordinador de los presidentes municipales de la zona conurbana a Eduardo Rivera, toda vez que es el único en la historia reciente de nuestra querida Puebla que ha repetido mandato municipal y por lógica el de más experiencia y se debe de saber la canción, o al menos ya sabe que errores cometió y será importante no volverlos a cometer.

Por otra parte, es un gran honor que este repitiendo viejos programas de seguridad que fueron implementados en anteriores administraciones municipales en la ciudad con muy buenos resultados y en su momento novedosos, solo que es importante que los lleve a cabo con la prudencia necesaria y el cuidado adecuado.

Me explico:

Las caminatas de la seguridad por usted señor presidente nombradas así, se hicieron anteriormente en las noches, días, tardes y madrugadas y sin tanta faramalla como usted y su secretaria lo están haciendo y eso se debe a diversas consideraciones.

Primera. Señor presidente, usted no resuelve ni descubre ningún hecho delictivo y mucho menos previene saliendo como en desfile, con una centena de personas cuidándolo a usted y a su secretaria, ¿de verdad cree que se va a encontrar con alguien robando?

Es totalmente infantil pensar que así es como se resuelve el asunto, lo que no es extraño, tomando en cuenta que sus asesores cercanos son Gaytán, Vázquez y Amadeo, los tres, que son como Hugo, Paco Y Luis (los sobrinos del pato Donald) que no tienen la capacidad de pensar por si solos, pero si de copiar lo que sea en conjunto.

Segundo. Usted al darle esa difusión a los vecinos que se estaban quejando de la delincuencia desatada que dejo la tal Claudia y su Compinche la inútil Lulú, lo único que hace es que los pone en alto riesgo de venganzas de los mismos delincuentes, que dejarán pasar un rato y luego se las cobraran, caray hasta parece nuevo presidente Rivera, me queda claro que usted no debe saber de todo, pero al menos sus asesores o secretarios le deberían de advertir del caso.

Tercero, y no último porque hay muchos más, usted debe de dar resultados palpables de prevención delincuencial y de atención a la ciudadanía y no de tratar de ser la estrella de toda película o como decía mi abuela, “ajonjolí de todos los moles” , ahora resulta que no solo la hace de Jardinero, sino de limpia paredes que por cierto eso también se hizo en la época de Blanca Alcalá, sino que cual novato en la administración pública, también se vuelve como lo mencione anteriormente en una especie de Laura Bozo o Rocía Sánchez Azuara recibiendo quejas a domicilio en lugar de permitir que sus profesionales que contrato para la seguridad, haga su chamba, porque lo que está haciendo es populismo y de eso ya estamos hartos, tal vez el gobernador Barbosa le pueda dar uno o dos tips para no caer en esos errores.

Que por cierto deja mucho que desear su equipo de trabajo al traer a la gente de confianza de Amadeo a Tránsito, de Vázquez al CERI, que son los mismos que se dedicaron a jugar carreras para ver qué sector hacía más infracciones, y de esa manera recaudar más y más rápido, y que decir de la Policía que por otra parte el buen José Tlachi alumno del C.P. Raúl Arandia, excelente secretario, pues también habrá que revisar si no está cansado o es un trato de usted con la anterior secretaria para no encontrar ningún error y se lo dejaron de supervisor.

En fin, como decía en un principio, gracias presidente Rivera por repetir programas exitosos del pasado, solo que hágalo bien, sin errores, sin proteger a los que dejaron un desastre de nuestra seguridad y sobre todo si arriesgar a la comunidad que creímos en usted, no use al ciudadano como carne de cañón para quedar bien…

¿O no?

Juzgue Usted

albertohidalgo@hotmail.com

