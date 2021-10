-Publicidad-

Por la pandemia del Covid-19 en Puebla, la matrícula estudiantil en universidades privadas agremiadas a la Auiemss, bajó 25 por ciento, que son alrededor de 7 mil alumnos entre todas las licenciaturas, además de que tres de las escuelas tuvieron que cerrar.

Así lo informó, en entrevista tras presentar el diplomado en Planeación Estratégica y Administración de Proyectos con Perspectiva de Género, Germán Molina Carrillo, director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), quien señaló que la reducción se dio por la falta de ingresos.

Detalló que los estudiantes, al no tener dinero, decidieron ya no regresar a la escuela, además de que algunos, al ser de lugares alejados, no pudieron tener un buen acceso a internet o no estuvieron de acuerdo con el sistema a distancia.

Refirió que la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (Auiemss) tiene 62 escuelas, de las cuales 49 están en Puebla, en donde se tenía una matrícula de 30 mil alumnos, pero ahora se estiman alrededor de 23 mil.

Manifestó que hay una carrera en específico donde haya más deserción, sino que fue parejo, por lo que prevén que no se logre una recuperación a corto plazo, ya que sería hasta el siguiente ciclo escolar, es decir, en agosto de 2022.

Regreso presencial, sin fecha

“Para este 2021, los números no se recuperaron si lo comparamos con 2020 o incluso con un año antes de la pandemia, muchos de los jóvenes se vieron obligados a abandonar las aulas, no solo en privadas, también en públicas, pues afectó la economía”, asentó.

Dijo que, si bien en enero podría darse un regreso de los estudiantes, deben esperar hasta agosto, porque los cursos ya están avanzados, además de que la mayoría de les instituciones sólo tiene ingresos en su matrícula de manera anual, por lo debería darse un programa emergente en todo caso.

Carrillo Molina comentó que ahorita solo están acudiendo de manera presencial los estudiantes que necesitan hacer prácticas de laboratorio, pues la mayoría se mantiene en un sistema híbrido con clases en línea, por lo que no hay clases de forma física.

Ante esto, consideró que es necesario que se implementen programas emergentes, a través de los cuáles puedan atender a la población escolar y ayudarles a que regresen a estudiar y concluir sus estudios.

R: DJ