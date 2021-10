-Publicidad-

Antes de diciembre, el PRI tendría definidos los perfiles para competir en las elecciones extraordinarias de Santa Rita Tlahuapan, Teotlalco y San José Miahuatlán, aunque esperará que el PAN concluya su proceso interno para analizar si irían en candidatura común o no.

Así lo informó, el dirigente estatal del tricolor, Néstor Camarillo Medina, quien señaló que igual realizarán un proceso interno como el que se hizo en los comicios del pasado 6 de junio, aunque se valoran a los candidatos que ya compitieron en esas demarcaciones.

Dijo que ya tuvieron acercamiento con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y harán lo propio con el Partido Acción Nacional (PAN) una vez que se tenga a una dirigente, toda vez que ahorita se encuentran en campaña y se sabrá hasta el 14 de noviembre.

Detalló que tanto en Tlahuapan como San José Miahuatlán fueron solos, mientras que en Teotlalco si fueron en candidatura con el PAN y el PRD, por lo que consideró que hay tiempo suficiente para analizar cómo competirán, pues la elección extraordinaria es el 6 de marzo.

“Ya estamos valorando los perfiles, aquí en el PRI la aspiración es que ganemos en todos, queremos la verdad acelerar el paso y esperamos que antes de que termine el año, que a finales de diciembre ya tengamos claridad quiénes serán los candidatos”, asentó.

Esperan tiempos del IEE

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó que esperarán que se emita el calendario por parte del Instituto Electoral del Estado (IEE) para ver cuándo se llevará a cabo el registro de los perfiles y la campaña en los tres municipios.

Es de mencionar que en San José Miahuatlán y Teotlalco no hubo elecciones porque militantes de Morena inconformes porque no se registró a su candidato, bloquearon el Consejo Electoral de las demarcaciones, por lo que no se pudieron instalar las casillas.

Mientras que en el caso de Santa Rita Thahuapan fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), debido a que no hubo certeza en los resultados, luego de que 35 de las 48 casillas fueron siniestradas y solo se tomó de copias de actas las cifras para dar un ganador.