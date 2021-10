Apretada agenda de Adán Augusto López y la concesión de Telmex

-Publicidad-

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que cuál fue la prisa y el objetivo de la política privatizadora del régimen neoliberal? El presidente López Obrador lo abrevió en una frase: socializar pérdidas y privatizar ganancias, siempre con el propósito de “saquear, hacerse ‘grandes’ con la riqueza mal habida, nada más que pomposamente a eso se le llamó política económica o tienen otros eufemismos para esconder lo que en realidad es robo; hablan de ‘desincorporación’ de empresas no estratégicas; eso lo usaron mucho para la privatización, o abrir el mercado o promover la inversión extranjera, pero eso sólo lo utilizaron para sacar beneficios personales, de grupos. No se ayudó al país, lo arruinaron”.

Andrés Manuel tocó un punto importante: cómo utilizaba los eufemismos el régimen neoliberal, lo que algunos consideran muy creativo, porque los tecnócratas se esforzaron en privatizar velozmente y al por mayor sin manejar la palabra privatización. Inventaron todo tipo de términos y calificativos, se exprimieron las neuronas, para evitar –por obvio que resultara el objetivo– la palabra real: privatización.

Fue tal su imaginación que crearon el Diccionario de eufemismos tecnocráticos (DET), en el que incluyeron centenas de términos –cada vez más rebuscados y pendejos– para que la palabra privatización no existiera, por mucho que en los hechos el régimen neoliberal, con sus seis gerentes en Los Pinos, privatizó prácticamente todo (y lo que no, por falta de tiempo) en beneficio del grupúsculo de siempre, el cual, como subraya López Obrador, se quedó con todas las ganancias y a los mexicanos transfirió todas las pérdidas, que no fueron pocas.

AMLO y la “nueva realidad”

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que ayer, en su matutina conferencia de prensa, el presidente de México adelantó que su pensamiento es favorable a renovar la concesión de Teléfonos de México, Telmex, al multimillonario Carlos Slim Helú.

La postura presidencial es interesante e ilustrativa, a pesar de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones precisó posteriormente que “lo expresado por el C. presidente no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable, toda vez que la solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla, por lo que lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión, previo establecimiento de condiciones por el IFT”.

De entrada, Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue “pensando lo mismo de siempre” y que es “congruente”, aunque “en este caso vamos a actuar de manera consecuente, pero tenemos que entender que existe una nueva realidad”.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Poder de convicción. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, tiene una agenda colmada de pendientes que se van resolviendo uno tras otro. Esta misma semana se reunió con Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, para revisar la agenda legislativa. Ayer, magistradas y magistrados de la sala superior del TEPJF se reunieron con el titular de la Secretaría de Gobernación, con quien entablaron un diálogo abierto y respetuoso en el que acordaron fortalecer las instituciones electorales del país. Como todos deben ser escuchados, se reunió también con el grupo plural. Con su oficio político, fluyeron coincidencias y acuerdos.

2. Coherencia. Hay quienes todavía se sorprenden del impulso que tienen algunas carreras políticas. Tal es el caso del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, quien en algunos sondeos se ubica puntero en la carrera para elegir candidato por Morena al gobierno de Hidalgo. Hay trabajo y congruencia en su trayectoria y, ahora cosecha en beneficio del proyecto transformador. Es secretario de la Comisión de Energía, una de las más importantes por la reforma que envió el Ejecutivo. Y habría que recordar que en la sesión del 4 de julio de 2005, en la Cámara de Diputados votó contra el dictamen para desaforar al entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador. Lealtad y compromiso con el país, son sus cartas credenciales.

3. Negociación, divina palabra. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a hacerle cambios a su iniciativa de reforma eléctrica enviada al Congreso para darle celeridad. A pregunta expresa sobre que el grupo plural de senadores ofreció apoyar su iniciativa siempre y cuando les permitan hacerles cambios de comas y puntos en el proyecto, el Presidente respondió: “Pues sí, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa”, que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos y que la generación y la distribución de la energía eléctrica no tenga propósito de lucro. La idea suena redonda. ¿Para qué alargar el consenso? Al buen paso, darle prisa.

