Sindicato exige a ayuntamiento de Cuautlancingo respeto a derechos

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo volvió a acusar incumplimiento de condiciones generales de trabajo por parte del ayuntamiento, a cargo del edil Filomeno Sarmiento Torres.

En rueda de prensa, la secretaria general del gremio, Sandra González Torres, denunció que los nuevos titulares de las áreas del ayuntamiento “han impedido el acceso a nuestros compañeros sindicalizados a sus lugares de trabajo” situación que resulta violatorio no sólo al derecho humano al trabajo, sino a las condiciones generales, que ya se firmaron por el Ayuntamiento y que tienen plena validez legal.

Reiteraron que este sindicato está conformado de manera legal, ya que desde principios de este año los trabajadores de base sindicalizados se organizaron con la finalidad de constituirse como un sindicato que velara por sus derechos laborales.

Por ello, el 29 de septiembre de este año, se celebraron las condiciones de trabajo con el ayuntamiento de Cuautlancingo, las cuales establecen los derechos, obligaciones, condiciones y bases que rigen la relación laboral entre la Comuna y el sindicato.

Afirmaron que la firma de esas condiciones de trabajo tiene plena validez legal y entraron en vigor desde el momento de su firma independientemente del depósito hecho ante el Tribunal de Arbitraje.

Pese a que se encuentran en total legalidad, recordaron que Filomeno Sarmiento no reconoce a este sindicato, porque refiere que en la entrega recepción no existe documentación alguna de nuestra organización, sin embargo aclaró que esto es un tema estrictamente del Ayuntamiento y no de nosotros. Y como se ha dejado asentado, toda la documentación fue entregada en tiempo y forma al Ayuntamiento.

Aseveraron que, en los archivos del sindicato se encuentra la notificación del acuerdo por el cual se tienen por legalmente depositadas dichas condiciones.

Agregó que el gremio está conformado por 181 trabajadores sindicalizados que cuentan con su nombramiento de base respectivo, por lo que son hombres y mujeres de trabajo, que lo único que buscan es ofrecer su conocimiento, habilidades y aptitudes al servicio de la ciudadanía.

Las áreas en las cuales se encuentran son las siguientes: Secretaria General, Archivo, Sistemas, Adquisiciones, Catastro, Tesorería, Giros Comerciales, Obra Pública, Comunicación Social, Evaluación al Desempeño, Regiduría de Industria y Comercio, contabilidad, Desarrollo Urbano, Recursos Humanos, Ecología, Dirección de Educación, Inspectoría de la Reserva, protección Civil, Prevención del Delito, Bacheo, ISABI, Planeación, Centro Cultural, Predial, Registro Civil, Dirección DIF, Ingresos, Hacienda, Caics, DIF, Bomberos, Regiduría de Gobernación, Bienestar Social, Mejora Regulatoria, , Deportes, Servicios Municipales, Coordinación de Limpieza, Panteón, Alumbrado Público, Control Canino, Coordinación Alimentos DIF, Recursos Humanos, Presidencia, entre otras.

A nombre de los trabajadores sindicalizados, la secretaria general exigió al presidente municipal que cumpla con las condiciones generales de trabajo que ya fueron firmadas y que tienen plena validez legal.