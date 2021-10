-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hará “lo que más convenga al país”, sin caer en “extremismos”, cuando en 2023 revise si amplía o revoca la concesión de Telmex, manejada por Carlos Slim; habría acuerdo en tarifas o ampliación de red.

En su conferencia de prensa matutina, aseveró que no tiene “interés” en retirar concesiones, por lo que posiblemente se mantendría el convenio, pero con un “compromiso social”, para que la población sea beneficiada, como que el servicio de internet llegue a todo el país o precios bajos.

Comentó que actuará de manera consecuente, pero entendiendo que existe una “nueva realidad”, pues sus adversarios plantean que el retiro o ampliación de la concesión será una “prueba” para la “cuarta transformación”.

Expresó que actuará sin “extremismos”, buscando que las cosas mejoren en el país y sin imponer nada, pues muchas veces las posturas radicales “se tocan”.

-Publicidad-

Recordó que cuando la concesión fue entregada en 1990 y gobernaba Carlos Salinas de Gortari, estuvo en desacuerdo, porque no está a favor de las privatizaciones.

Refirió que si decide no renovar el convenio no sería fácil manejar a la empresa, por lo que aunque busquen “medir” si es neoliberal o no, sabe lo que conviene al país.

Universidades como UNAM se volvieron defensoras de neoliberalismo

Al referirse al tema de las privatizaciones, López Obrador apuntó que incluso las universidades públicas, como la Nacional Autónoma de México (UNAM), se volvieron “individualistas” y defensoras del neoliberalismo.

- Publicidad -

Por ello, expresó que se requiere de procesos que vayan “poco a poco”, sentando las bases de la “cuarta transformación” y revirtiendo las políticas de atraso y saqueo.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!