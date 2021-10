-Publicidad-

Organizaciones civiles criticaron que Minera Gorrión elabore una Evaluación de Impacto de Derechos Humanos (EIDH) para su proyecto en Ixtacamaxtitlán, mismo que es rechazado por pobladores y que aún no obtiene el permiso del gobierno federal.

Lo anterior a través de un comunicado firmado por la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua; el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder); y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).

En el documento, especificaron que es contradictorio que la Minera Gorrión, filial de la empresa canadiense Almaden Mineral, vaya a hacer una EIDH pagada por la misma firma.

Además, cuestionaron que la empresa realice dichas evaluaciones cuando cuenta con antecedentes de violar derechos humanos y que para poder llevar a cabo su proyecto de extracción de oro y plata en Ixtacamaxtitlán han desconocido que pueblos indígenas habitan la zona.

“Una IEDH elaborada por la empresa (Minera Gorrión) no puede tener un ‘comité independiente’ si es financiado por la misma empresa y tampoco si su empleados participan en él. No pueden pagar a alguien para lavarse la cara y convencer a inversionistas que pueden rescatar un proyecto que no fue autorizado por el gobierno y que no es consentido por las comunidades”, recriminan las organizaciones en el comunicado.

Asimismo, recordaron que en 2017, las comunidades afectadas por el proyecto minero elaboraron su IEDH, cuyo análisis les tomó 4 años, y que fue entregado a parlamentarios canadienses, ya que Minera Gorrión únicamente es un filial de la empresa Almaden Minerals, con base en el país de la hoja de maple.

“La IEDH identificó impactos negativos a los derechos al medio ambiente, el agua y la salud durante la etapa de exploración. Además, encontró potenciales riesgos de desplazamiento forzado”, se lee en el comunicado.

Por lo anterior, las organizaciones reiteraron que el proyecto minero en Ixtacamaxtitlán es rechazado por pobladores, además de que en diciembre de 2020, a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el proyecto que la empresa quería realizar en Ixtacamaxtitlán, pero en febrero de este año, la filial de la canadiense informó que preparaba una nueva MIA para poder realizar los trabajos, que iniciaron en 2001, con la exploración que en 2018 concluyó con la identificación de un yacimiento de oro y plata.

