¡Magistral! Napoli vence por goleada al Legia de Varsovia

Napoli venció por goleada como local al Legia de Varsovia, equipo líder de su grupo de la Europa League; con goles de Lorenzo Insigne, Víctor Osimhen y Mateo Politano, los “Gli Azzurri” se mantuvieron en la disputa por entrar a la siguiente ronda.

Este 21 de octubre, el Napoli del mexicano, Hirving “Chucky” Lozano, recibió en el estadio Diego Armando Maradona al Legia de Varsovia para la tercera jornada de la Europa League. Para este juego, los italianos venían de una dura derrota en casa contra el Spartak de Moscú, por lo que intentarían levantar el camino frente a los polacos, que con dos victorias se habían alzado como la sorpresa del Grupo “C”.

En cuanto al partido, empezó con los napolitanos intentando hacer valer su condición de locales, con Lozano y Dries Mertens mostrando una gran participación en sus jugadas de ataque y aunque mantuvieron al portero y a la defensa rival en constante trabajo, incluso estrellando un balón al poste, finalmente el gol se hacía del rogar.

No fue hasta que faltaban 10 minutos para el medio tiempo que los jugadores del Legia Varsovia comenzaban a mostrar resistencia, obteniendo sus primeros acercamientos al área napolitana, no obstante, tampoco tuvieron suerte ante los defensivos que estuvieron atentos despejando cada balón con peligro.

Para el segundo tiempo, si bien contó con la temprana salida por cambio del «Chucky» por Víctor Osimhen, los embates del Napoli fueron en crecimiento, ahora con Mertens y Lorenzo Insigne como principales motores en el ataque, pero las intervenciones del portero Cezary Miszta mantenían dramáticamente el empate sin goles.

Fue ya hasta el minuto 76 que los locales consiguieron romper las redes del conjunto de Varsovia, cuando con un remate preciso y potente de bote pronto de Insigne colocó el 1-0 en el marcador. Y para el minuto 79, nuevamente apareció Insigne, que con un pase filtrado le dio la oportunidad a Osimhen para que aumentara la diferencia en el marcador con el 2-0.

Ya para el cierre de partido, los celestes se veían más cerca del tercero que los visitantes de primero, y tras varios disparos de Andrea Petagna que hicieron vibrar porteria, ya en el tiempo agregado, Matteo Politano colocó el 3-0 final con un cañonazo de larga distancia pegado al poste izquierdo.

De este modo, el Napoli ascendió hasta la segunda posición con 4 puntos, empatado con el Leicester pero con una mejor diferencia de goles, el Legia se mantuvo líder aunque con una menor ventaja de sus 6 unidades, mientras que el Spartak se quedó al fondo con la cuarta plaza aunque con 3 unidades que aun lo tienen con vida.

