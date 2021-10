-Publicidad-

“Cuando tienes cáncer de mama, lo primordial es pensar siempre positivo y tener ganas de luchar pase lo que pase”, expresó Lupita, poblana y madre de familia de 53 años quien venció una enfermedad que la invadió de manera avanzada y agresiva.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Puebla y por el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el pasado 19 de octubre, Lupita compartió que en 2014, al autoexplorarse, se descubrió “una bolita” en el seno izquierdo, hecho que le comentó a su esposo, médico de profesión, quien la ayudó para revisarse y realizarse los estudios necesarios.

A pesar de una serie de mastografías y exámenes, no le detectaron nada, lo que provocó que su malestar avanzara, sin embargo, no se rindió en la búsqueda del origen de su malestar; “me dijeron que no tenía nada, que era algo mental, pero no, yo sabía que tenía algo, tenía mucho dolor”.

-Publicidad-

Fue entonces cuando le realizaron un ultrasonido de alta definición y le descubrieron tres nódulos y, posteriormente, en una biopsia, en la que le detectaron cáncer de tercer grado: “me hicieron el diagnóstico y me confirmaron un cáncer muy agresivo y desconocido, literalmente así me dijeron y no sabían qué tiempo me iban a dar vida, pero no me importó yo no escuchaba nada, sentía que vivía en sueños”.

Comentó que durante el proceso de su enfermedad, le extirparon el seno izquierdo (mastectomía), además se rapó, asistió a sesiones de quimioterapia y radioterapia, acciones que le provocaron desgaste y cansancio corporal.

Importante, no rendirse

Dichos aspectos, dijo, los pudo sobrellevar con una actitud positiva y con ganas de luchar por vivir, porque nadie creía en que se pudiera salvar por la gravedad del cáncer; además recordó que tuvo la oportunidad de convivir con otras pacientes con cáncer de mama quienes se quejaban e incluso lloraban, evitando a toda costa la extirpación de sus senos, por lo que muchas perdieron la vida.

- Publicidad -

“Lo primordial es pensar siempre positivo y tener ganas de luchar pase lo que pase, si no piensas así no podrás salir, desgraciadamente esos pacientes nunca quisieron salir adelante y fallecieron (…), también conviví con niños, quienes eran más entusiastas, más positivos, se dejaban hacer sus quimios con tal de estar mejor, yo aprendí de ellos”, recordó.

Hoy, siete años después, afirma que fue un milagro que haya sobrevivido, por lo que ahora trata de compartir su testimonio, a través de charlas y así, contagiar de energía a más mujeres con este tipo de padecimientos.

-Publicidad-

Una situación similar vivió Ariadna, también madre de familia, a quien le diagnosticaron cáncer de mama al tercer mes de estar lactando a su tercer hijo; con dolores en el pecho, le dejó de salir leche.

Por ello, acudió con el médico, quien le detectó bultos sólidos, además de que su pecho cambió, por lo que tomó la decisión de extraerlo. A pesar del futuro gris que llenaba su mente ya que se encontraba en la etapa 2, lo que representa 95 por ciento de posibilidad de supervivencia; el amor por sus tres hijos y su esposo le ayudaron a salir adelante.

Ahora, hace un llamado a las mujeres que ante cualquier cambio en la piel, la textura, se revisen inmediatamente, porque el cáncer avanza muy rápido.

En otro punto de la charla, la oncóloga del IMSS en Puebla, Rita Zalapa Velázquez, indicó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por esta enfermedad en la mujer y 1 de cada 12 puede padecerlo.

Agregó que hay varios factores de riesgo que aumentan las posibilidades, como el estar expuestas a los estrógenos por mucho tiempo, esto se da si la persona tuvo su menstruación antes de los 12 años o si terminaron su menopausia después de los 50 o si nunca se embarazaron, además de la obesidad.

Cabe mencionar que en todas las Unidades Médicas Familiares del país, se realizan acciones de prevención, promoción y detección en mujeres de 20 a 59 años y adultas mayores de 60 años; la campaña incluye sesiones en vivo, donde podrán interactuar con los especialistas y aclarar dudas, para ello sólo acércate a tu clínica.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!