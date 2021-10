Habrá convocatoria para notarías regionales en Puebla

-Publicidad-

Como parte de un plan para regionalizar juzgados y notarías en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que se tiene considerado emitir una convocatoria para designar a estas últimas, recalcando que, por ley, él no puede designarlas

“Habrá una convocatoria para la asignación de notarios y se resuelve por concurso, ya el gobernador se cortó el dedo para designar notarios; que no me toquen la puerta a mí para que vengan a pedir notarías, a mi no me toca eso”, expresó en la conferencia de prensa matutina.

Esto, al anunciar que se llevará a cabo un plan para instalar distintos juzgados y notarías en las 32 regiones de la entidad, con el objetivo de facilitar a la población realizar cualquier acción en materia penal o familiar.

-Publicidad-

El mandatario detalló que se realizará una inversión “importante” para el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, afirmando que ya tuvo una reunión con el presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, y con el fiscal General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal.

Explicó que cada región tendrá juzgados civiles y penales, de oralidad mixta que faciliten a la población realizar cualquier acción en materia penal o familiar (penal y familiar), además de que se abrirán registros públicos, catastrales y notarías.

Última convocatoria, con Antonio Gali

Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley del Notariado, aprobada en marzo de este año, el gobernador ya no tiene la facultad de designar patentes de notarios como se hacía antes, por lo que sólo se asignan plazas mediante una convocatoria que formula el Ejecutivo de Puebla.

- Publicidad -

Es de mencionar que, Humberto Jiménez Jiménez, titular del Colegio de Notarios de Puebla, comentó que la última vez que se realizó la asignación de notarías fue en el gobierno de Antonio Gali Fayad, cuando se dieron cuatro despachos.

Aparte de esta ley, el gobierno estatal ha realizado acciones con el fin de “limpiar las notarías”, al presentarse varias irregularidades, como es el caso de la suspensión de la patente del notario número 1 de Tepeaca, a cargo de Paulo Javier Rodríguez Cantellano, en agosto pasado; y el de Jorge Otilio Hernández Calderón de la número 2 de Acatlán de Osorio, en noviembre de 2020.

Así como el cese de Fabio Arturo Francisco Beltrán Carriles, auxiliar de la notaría número 3 de Tehuacán, tras varias quejas como el retraso de la entrega de documentos en reiteradas ocasiones.