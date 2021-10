-Publicidad-

Ante la ausencia del exalcalde de Tehuacán, Artemio Caballero López, para la entrega-recepción en el municipio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que el exedil no es investigado, por lo que llamó a que se presente y cumplir con el proceso con su sucesor Pedro Tepole Hernández.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que el nuevo edil le confirmó que “sigue sin tener contacto” con Caballero López, por lo que el gobernador espera que pronto se aclare la situación y que se cumpla la entrega del ayuntamiento conforme a la ley.

“La recomendación es que esté con la autoridad entrante y que se aclaren las cosas, no hay ninguna indagatoria en contra de nadie en Tehuacán, así es que no sé por qué toma esa actitud, de verdad su actitud no está justificada”, manifestó.

Sin embargo, indicó que, si existen irregularidades, “lo van a detectar”, ya que su gobierno está enterado de lo que pasa en cada municipio.

Puntualizó que, por el momento, no ha recibido denuncias mayores por parte de los ediles entrantes, por lo que no ha habido irregularidades conocidas por parte de los alcaldes que salieron.

Cabe mencionar que, a partir del próximo viernes, Barbosa Huerta recibirá a los presidentes municipales en Casa Aguayo, a la vez, se mostró abierto para recibir a los salientes si así lo quieren.