Videojuegos son gancho para reclutar menores, alerta gobierno

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de SSPC, alertó sobre los riesgos de que menores usen videojuegos como “Free Fire”, “Call of duty” o “Grand Thef Auto”, tales como normalización de la violencia, reclutamiento criminal, así como ansiedad y trastornos.

En la conferencia de prensa matutina, indicó que la utilización de dichos juegos electrónicos puede imponer estereotipos (narcocultura, sobrevaloración de la capacidad económica, adicción al dinero fácil), existe riesgo de acoso y sexualización temprana, además de que pueden ocasionar complicaciones neuropsiquiátricas

Expuso el caso de tres menores de edad de entre 11 y 14 años, originarios de Oaxaca, quienes fueron “reclutados” por un delincuente quien, usando “Free fire”, fingió tener la misma edad e intereses que los niños, para luego ofrecerles un trabajo como “halcones” en Monterrey, Nuevo León.

Advirtió que dicho videojuego está disponible para descargar a cualquier celular, no tiene control para edades, se puede vincular con Facebook, contiene chats internos y para adquirir armas requiere del uso de datos bancarios reales.

Señaló otros juegos virtuales como “Sniper 3D”, “Battlegrounds mobile” y “Fortnite”, los cuales hacen apología de armas, violencia e, incluso, drogas.

Presentan decálogo sobre uso de videojuegos

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, manifestó que se trata de un nuevo reto en materia de seguridad, por lo que presentó un decálogo de recomendaciones que contiene: no jugar ni chatear con desconocidos, establecer horarios de juego, no utilizar cuentas de correo personal.

Además de no proporcionar datos personales, no usar micrófono ni cámara, no compartir ubicación, reportar cuentas agresivas o sospechosas, mantener configuración para niños en los dispositivos, jugar bajo supervisión de adultos, y reportar al 088 actitudes violentas.