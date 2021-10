El fallecimiento de Celeste Batel y Trump pretendía intervención militar en México

-Publicidad-

Cepal: sin Estado no hay recuperación // Covid-19: vacunación = dinero público // Trasnacionales farmacéuticas, roñosas

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que a los odiadores profesionales del Estado y todo lo que huela a sector público, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) les ha dejado un atento mensaje: el papel del Estado ha sido esencial frente a la respuesta a la pandemia de coronavirus y debería serlo en la recuperación, por lo que se requieren instituciones públicas con nuevas capacidades.

Sin la participación del Estado, pues, sería impensable no sólo la vacunación de millones de seres humanos (y buena parte del costo de la investigación que llevó a tener el biológico necesario para combatir el Covid-19) y la canalización de recursos a la población más pobre, sino la recuperación económica del planeta. De hecho, si millones de personas no han sido inoculadas no ha sido por la negativa del Estado, sino por la falta de voluntad de las trasnacionales farmacéuticas que se niegan a liberar –así sea por un breve periodo– las patentes respectivas.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, subrayó que “iniciada la emergencia sanitaria se visibilizó el papel del Estado en el suministro de vacunas, en las transferencias de emergencia a poblaciones vulnerables para apuntalar a los hogares, en la inversión pública para los sistemas de salud –que tenían graves problemas en muchos de los países– y en la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social” ( La Jornada, Dora Villanueva).

Aquí la columna completa

Trump: invadir militarmente México

-Publicidad-

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a principios de noviembre de 2019, según lo que ahora reporta The New York Times, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionaba a miembros de su equipo de trabajo para organizar acciones militares invasivas a México.

Tenía el antecedente inmediato del deplorable asesinato de nueve miembros de las familias LeBarón, en un lugar de confluencia entre Sonora y Chihuahua, el 4 de noviembre de ese año. Eran tres mujeres adultas y seis menores de edad, mexicanos a la vez que estadunidenses, por lo cual Washington consideró tener derecho a enviar fuerzas militares a México para combatir y castigar a los narcotraficantes acusados de ejecutar esta masacre.

Las operaciones en México tendrían como referente a Afganistán y Pakistán, donde se rastreó y asesinó a personas clasificadas por EE UU como terroristas. Luego del asesinato de los miembros de la familia LeBarón, Trump llamó al presidente mexicano para ofrecer ayuda directa, lo que diplomáticamente fue rechazado.

- Publicidad -

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Tironeo. Con 511 reservas, la oposición buscará en la Cámara de Diputados presionar a Morena y a sus aliados para que acepten modificaciones a las leyes de Impuesto Sobre la Renta en materia de deducibilidad y respecto al Registro Federal de Contribuyentes para jóvenes. Aunque la miscelánea fiscal quedó aprobada en lo general, el bloque PAN, PRI, PRD dará la batalla en el pleno, cuestionando también la legalización de los autos chocolate, nuevas medidas para agricultores y aumento de impuesto en compra de insumos para la industria ferroviaria y aérea. Marko Cortés, líder albiazul, Alejandro Moreno, del tricolor, y Jesús Zambrano, del sol azteca, en batalla épica. ¿Y en este juego, quién jala la cuerda más fuerte?

-Publicidad-

2. A destiempo. Rubén Moreira, el coordinador de los legisladores del PRI, advirtió que la falta de escucha, discusión y consensos en la aprobación, en lo general, de la Miscelánea Fiscal 2022 “es un mal augurio” para la anunciada iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo federal. Reprochó que desde la emisión del dictamen durante el fin de semana no hubo un debate entre los grupos parlamentarios, no se escuchó a los especialistas y no se transmitió en el Canal del Congreso a la nación, situación que pone en duda las grandes reformas prioritarias que impulsa Morena. Si en Regeneración Nacional ya saben cómo son los de oposición, ¿por qué no hacen bien las cosas?

3. Adiós a una gran mujer. Ante el fallecimiento de Celeste Batel, esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió: “Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas, y a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila”. La clase política se volcó en condolencias. El pleno de la Cámara de Diputados hizo una pausa en la discusión en lo particular de la Miscelánea Fiscal 2022 para guardar un minuto de silencio y rendir un aplauso colectivo. Ante la pérdida, el pésame a la familia se extendió pronto y llegó de todos los rincones del país. Nos sumamos.

Aquí la columna completa