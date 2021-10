-Publicidad-

El activista ambiental, Miguel López Vega, presentó una queja ante la CDH contra la Unidad de Medidas Cautelares de la Casa de Justicia Tlaxcalancingo, ya que ésta le informó que “hay línea” para no darle medidas por el proceso legal que enfrenta desde enero de 2020.

Acompañado de su abogado Juan Carlos Flores Solís y pobladores de Santa María Zacatepec, llegó a dicho recinto ubicado en la esquina de las calles 5 Sur y 5 Poniente, en Puebla capital, dónde acusó que ya son tres veces que se ha suspendido su audiencia, con “pretextos absurdos”.

Sin decir nombres, comentó que personal de dicha la Unidad de Medidas Cautelares de la Casa de Justicia Tlaxcalancingo le dieron a conocer que no importa cuántas veces solicite medidas cautelares como parte del proceso en su contra, pues no se las van a dar, por lo que dijo que son tratan como si fueran criminales solo por ser defensores del territorio.

Con consignas como “libertad, libertad, a los presos por luchar” que lanzaron los pobladores que lo acompañaron, dijo que esto parece una consigna contra él, por haberse opuesto a la construcción de una obra del parque industrial “Ciudad Textil” con la que se afectaría el rio Metlapanapa.

“Ahora resulta que, en la Casa de Justicia, aunque tengo una posibilidad de que pueda tener una salida alterna como es ir a firmar cada 15 días, hacer servicio comunitario, ahora nos dicen que no nos lo van a dar, porque ya tienen el dedazo que debo seguir vinculado”, asentó.

En su turno, Flores Solís comentó que el personal de Medidas Cautelares le señalaron que no es un asunto específico contra López Vega, sino que es para todos, lo cual calificó como grave, pues de antemano están violando de los derechos de cualquier persona que busque la alternativa antes mencionada.

Es una orden desde arriba, dicen

Refirió que la primera vez que se presentó les habían dicho que, si era viable que el imputado siguiera viviendo en su domicilio, lo cual fue comprobado, le podían conceder medidas cautelares, pero después, con un argumento “absurdo” de que faltaba un documento, no se las dieron, a pesar de que el documento no lo pidieron en un principio.

“Nos dijeron que es una orden desde arriba, que es una política, que se negaba toda solicitud de suspensión condicional del proceso, nos dijeron que es su trabajo, que si no lo hace los corren, por lo que nos avisaron para que después no estemos reclamando porque no se va otorgar”, abundó.

Detalló que con estas acciones se están violando las condiciones de tener un juicio justo para su representado, pues es una medid alterna permitida en la ley para acceder a una justicia pronta y expedita, por lo que confían que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) atienda la queja.

Explicó que el martes 26 de octubre será la otra audiencia, en donde se definirá dicho proceso, toda vez que se ha retirado varias veces, porque el Ministerio Público (MP) no se presentó y otra porque informó que tenía síntomas de Covid-19, por lo que se está dando dilación.

Mencionó que esperaran a ver cómo se desarrolla dicha audiencia y en caso de que sea negativa para ellos, no descaró interponer un recurso en el Consejo de la Judicatura, para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) investigue estas acciones.

Es de mencionar que López Vega fue detenido en enero de hace un año, tras oponerse a la instalación del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario en el Parque Industrial Ciudad Textil en Huejotzingo, proyecto que podría contaminar el afluente. En un inicio, fue acusado de tres delitos, pero finalmente solo se obtuvo su vinculación por ataques a las vías de comunicación, por lo que sigue su proceso en libertad.