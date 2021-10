Rosario Robles pide arresto domiciliario y EU analiza Sembrando Vida

-Publicidad-

Videntes financieros atacan de nuevo // Predicciones: recorte y confección // Listo, dictamen Ley de Ingresos 2022



Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que cada día son más los videntes económico-financieros que juegan a los pronósticos en esa materia, aunque, en el sube y baja, rara vez atinan, de tal suerte que hay múltiples augurios sobre el futuro inmediato, tanto a nivel nacional como internacional. Todo tipo de grupos privados e instituciones, internas y foráneas, hacen públicos sus vaticinios y los promueven como verdad absoluta. Unos suman, otros restan, y así se la llevan.

Todo apunta a que 2021 será un buen año económico para México (aunque con un resultado que no alcanzaría para tapar el cráter causado por la pandemia en 2020), cuando apenas meses atrás esos videntes no daban un cacahuate; de hecho, la mayoría de sus pronósticos apostaban a un segundo año de desplome, con argumentos más ideológicos que económicos. Fallaron, una vez más, pero sin sonrojarse le siguen dando vuelo a la hilacha.

Uno de ellos, el Fondo Monetario Internacional, ha reconsiderado sus propios pronósticos (que suben o bajan de acuerdo con sus intereses políticos) de mediados de año y ahora resta 0.1 puntos porcentuales al resultado que espera de la economía mexicana en 2021.

Aquí la columna completa

Frenar a Marcelo con Línea 12

-Publicidad-

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que imprudentemente precipitada, la batalla en el morenismo por la sucesión presidencial de 2024 ha arribado a la siempre complicada estación de lo judicial.

El abogado Gabriel Regino, alguna vez servidor público en el gobierno capitalino perredista, no ha ahorrado palabras para referirse a lo que entiende como una maniobra y venganza de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la claudista Ernestina Godoy, para obstruir la eventual candidatura de Marcelo Ebrard a la presidencia de la República.

Regino ofreció ayer una conferencia de prensa en la que acusó de violaciones procesales y autoritarismo a la fiscalía capitalina en el caso del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro en mayo de 2021. El abogado representa a 15 de los exservidores públicos del ebrardismo contra diez de los cuales la oficina de Ernestina Godoy pretende solicitar acción penal y centrarlos como responsables (“chivos expiatorios”, dijo Regino).

- Publicidad -

Abiertamente, el especialista en derecho penal señaló que en 32 años de litigio jamás había visto algo así: “una maniobra política disfrazada de justicia, una revancha”. Considera que la fiscalía claudista pretende culpar de lo acontecido en la L12 al diseño y la construcción (sucedidos durante la gestión de Ebrard) y no a la falta de mantenimiento (durante las administraciones de Miguel Ángel Mancera y la actual de Sheinbaum). Y que se pretende llegar a “acuerdos reparatorios” de élite, sin asumir responsabilidades ni negociar con las víctimas, para salvar al Grupo Carso, de Carlos Slim.

Regino no elude responder si estos retorcimientos judiciales provienen del grupo o de la propia Sheinbaum: “así es; no hay otra lógica”. ¿A qué se debe eso?, se le preguntó: “al 2024, evidentemente”. ¿La línea 12 para obstruir el camino de Marcelo Ebrard?: “absolutamente, así es” (youtu.be/mdj-0KkHscs ).



Aquí la columna completa

-Publicidad-

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Unidos por el planeta. En el marco de la presentación del programa Sembrando Vida a John Kerry, enviado especial del presidente John Biden para temas del clima, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México contribuirá “con la sabiduría de su pueblo” a frenar el cambio climático y reforestando el territorio. Anunció que el país hará su parte para alcanzar los objetivos de reducir las emisiones de dióxido de carbono y caminar hacia una transición energética. “Nosotros vamos a apoyar el plan que está promoviendo el presidente Biden, a través del señor Kerry, vamos a respaldarlo, apoyarlo a nivel mundial”, refrendó López Obrador. ¿Querían soluciones para frenar la migración? Ahí tienen una muy importante. El programa Sembrando Vida es la tabla de salvación.

2. Comienza el desfile. “Yo no iré a la cárcel por omisión y daré parte a las instancias del Estado y la Federación por los cien millones de pesos que pagó Adela Román Ocampo por una obra que no hizo”, afirmó la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez. Acusó que su compañera de partido, Morena, nunca hizo la obra de la Rivera La Sabana, pero aun así la pagó. Señaló que sobre esta irregularidad ya tiene conocimiento el titular del Órgano de Control Interno, Dante Tepetate Hernández, que, dicho sea de paso, fue impuesto al final del gobierno de Adela Román. Han sido revisadas con notario 311 obras que heredó el gobierno y no pintan bien. Corrupción cero, trátese de quien se trate.

3. ¿Será? Tras pasar más de dos años en prisión, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, podría abandonar el penal femenil de Santa Martha Acatitla mañana miércoles 20 de octubre, cuando el juez de control, Ganther Alejandro Villar, revise la medida cautelar impuesta a la exfuncionaria, quien fue acusada del delito de omisión. El juez ordenó que Robles fuese trasladada de Santa Martha al Reclusorio Sur. La defensa de la exsecretaria consiguió el amparo, ya que fueron desestimados todos los argumentos por los que se mantenía en prisión. ¿Venganza o justicia?, ¿algún día lo sabremos?

Aquí la columna completa

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!