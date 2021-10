La revista The Oldie publicó este martes la carta de rechazo a su propuesta de otorgar el premio «Oldie of the Year» (viejita del año) a la reina Isabel II de 95 años, enviada el 21 de agosto a través de su secretario privado adjunto, Tom Laing-Baker.

En la misiva, el secretario expusó que «su majestad cree que eres tan viejo como te sientes«, por lo que no considera cumplir con los requerimientos, así pues escribió que se otorgue el reconocimiento a «un destinatario más digno», y terminó enviando saludos a los «oldies» del año.

'You are as old as you feel' – HM the Queen salutes the Oldies of the Year – https://t.co/UljucZEcvL pic.twitter.com/MABawOxGCB

— The Oldie (@OldieMagazine) October 19, 2021