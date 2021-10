El gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que Puebla no necesita la regularización de «autos chocolate», al decir que ello afectaría a la seguridad jurídica, las plantas productivas, y la compra y venta de vehículos nacionales.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que la realidad de Puebla es distinta a la de los estados fronterizos, en donde la existencia de vehículos extranjeros es mayor que en las entidades ubicadas al interior del país.

«En Puebla, no es necesario un asunto de regularización, es una realidad en las entidades fronterizas y correcta en esos estados, en Puebla no comparto, no comparto que puedan haber esas acciones», comentó.

Refirió que esto afectaría a las plantas productoras que están instaladas en Puebla como Audi y Volkswagen, además que dañaría la economía y, con ello, los empleos.

Y es que el pasado sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para legalizar este tipo de vehículos, decreto que estará vigente para los estados fronterizos como lo son Baja California y sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

De acuerdo con el presidente, lo recaudado, que se obtendrá por una cooperación de 2 mil 500 pesos, se destinará a dichos estados para la pavimentación y mantenimiento de baches.