No falle ni mienta señor presidente

Una vez más, se presenta una nueva oportunidad de engrandecer a nuestra amada Puebla, una vez más, como las anteriores, que cada quien de los que la han tenido pueden hacer buen uso de ella o no. Unos, han llevado a cabo sus promesas de trabajo y otros no, como la innombrable aspirante de alcaldesa que se acaba de salir por la puerta de atrás, sin que nadie supiera por donde, tal y como llego, nadie supo cómo… ni ella misma, pero trajo a su pandilla y familia, encabezada por la inútil e inservible Lulú.

Esta vez, no sólo tenemos la esperanza de una Puebla mejor, sino que, además, todos estaremos atentos al desarrollo de las cosas, después de un retroceso de más de diez años, al menos en lo que al municipio se refiere.

Señor presidente Rivera, espero que el apellido sea sólo una mera coincidencia y usted reivindique lo destruido, pero en serio, ya tuvo usted una gran oportunidad de servir a esta bella e histórica ciudad, y no es secreto que trajo el inicio, la debacle en la policía con su amigo Amadeo, y que entre otras cosas nos fallaron las calles de concreto Hidráulico que durarían 30 años, amén de quien sabe como contaron las mil calles que prometieron.

Señor presidente, usted Gano democráticamente, en una Puebla convulsionada, lastimada, herida, pero que se levanta, usted no tiene por que tardarse en dar resultados pues ya se sabe la tonada, creo… ¡no! Estoy seguro, que todos los que votamos por hacer un lado a la inexperta señora, que vino a destrozar todo, esperamos mucho de usted. Y no sólo esperamos, sino estamos prestos para hacer lo que nos toca y apoyarle, usted gano en una elección libre, no se saco la presidencia en una lotería, así que por favor no nos falle.

Sobre todo, no nos falle en la seguridad, que ya estamos hartos de tanto saqueo, de poco sirve que tengan excelentes policías en la ciudad, si ponen a la cabeza a quien no tiene ninguna experiencia policial operativa, ni de mando en esos niveles, espero que no sólo la nueva Secretaria tenga su confianza, como lo dijo, sino que además que también sepa que hacer.

Esperamos, que no sólo sea una marioneta de Amadeo Lara o de Eduardo Vázquez su amigo y compañero en la consultora de la UDLAP, quienes ya iniciaron colocando a su gente, y, además, esperamos que no se deje llevar con el canto de las sirenas con veletas como el sediciente “ingeniero” Ruiseco que, de ser casi hijo de la inútil Lulú, ahora resulta que se volvió de la noche a la mañana, en un recalcitrante critico de la anterior administración demostrando con esto que José Fouché se queda corto junto a él.

No señor presidente, no empecemos con maniobras populistas, no es necesario que pode el pasto, eso es pan con lo mismo, mejor gobierne y decida, actúe, tiene usted la histórica oportunidad de hacer mejor las cosas, pocos la tienen, y además, tiene usted a grandes poblanos para apoyarle, pero sobre todo, tiene usted una ciudadanía harta de tanto engaño y decidida a apoyar el trabajo que se tenga que hacer, con tal de salir de este hoyo en que nos metió Claudia.

A sus amigos, véalos en sus casas o en los restaurantes, no les dé chamba, porque a Puebla, hay que tratarla con profesionalismo, cariño, responsabilidad, amor, pero sobre todo…con compromiso.

No nos falle ni mienta Señor presidente cuenta con todos, pero nos falle ni mienta…

¿O no?

Juzgue Usted

albertohidalgo@hotmail.com

