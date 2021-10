No es fácil ser compañero de Verstappen: “Checo” Pérez

El piloto mexicano de la Formula 1, Sergio «Checo» Pérez, habló sobre lo difícil que ha sido su temporada de adaptación en la escudería Red Bull, señalando que el principal reto para él ha sido seguirle el paso a su compañero de equipo Max Verstappen.

En una entrevista realizada por Racing News 365, el conducto tapatío declaró lo complicado que ha sido para él su transición de una escudería como Racing Point a otra de mayor exigencia como los es la de marca de toros, especialmente al contar con un primer piloto de la calidad de Max Verstappen, consolidado como un serio candidato en la pelea por el título

«Por supuesto que no es fácil ser compañero de Max. Él es completamente uno con el auto y se desempeña a un nivel muy alto. Tenemos un auto único, así que no es ningún secreto que no es tan fácil para mí”, exclamó Pérez.

-Publicidad-

A pesar de los altibajos que le ha tocado vivir, se ha dicho positivo, ya sea por competir con el que ha considerado como uno de los mejores autos de toda la Formula 1, así como por su capacidad con la que ha afrontado este tipo de adversidades.

“Tuve un momento difícil en esto, si no demasiado dramático. Tenemos un muy buen auto y podemos ser positivos. Max lo demuestra. Este auto, si no es el mejor auto de la parrilla, está en al menos uno de los mejores autos… Hay que ser muy fuerte mentalmente, todos los días; sin embargo creo que ese es uno de mis puntos fuertes«, aseguró el de Guadalajara.

A lo largo de este 2021, Pérez ha sumado tres podios para un total de 135 puntos que lo han puesto como el quinto piloto de la competición, aunque a su vez, ha sido pieza clave dentro de las 262.5 unidades cosechadas por Verstappen que han colocado al neerlandés en la primera posición. Asimismo, la unión de lo hecho por ambos automovilistas sitúa a la escudería como la segunda en el campeonato de constructores, con 397.5 puntos, sólo por detrás de Mercedes.