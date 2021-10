El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que está por concretarse un acuerdo mediante el cual la federación aportará el 50 por ciento del presupuesto para pensiones por discapacidad, y los estados el otro 50, a fin de que el programa también sea universal.

Este domingo, durante la presentación de avances de Programas para el Bienestar en Baja California, el mandatario explicó el plan de su gobierno para que todas las personas con discapacidad reciban pensión, como pasa en el caso de quienes tienen 65 años y más.

“Estamos por llegar a acuerdos con los gobiernos estatales para que, si aportan el 50 por ciento, la federación aporta otro 50 por ciento y así se apoya a todos los discapacitados; va a ser universal el programa”, anunció en su tercer día de gira por la entidad.

Recordó que a las pensiones para niñas y niños con discapacidad se suma el apoyo en rehabilitación que reciben 20 mil de ellos gracias al convenio suscrito con Fundación Teletón, además de quienes se atienden en los centros de rehabilitación de los sistemas DIF Nacional y estatales.

En cuanto a la pensión para adultos mayores, reiteró que aumentará para llegar al doble en enero de 2024.

En 2021, el presupuesto para este apoyo se incrementó 30 por ciento para alcanzar 152 mil millones de pesos; para 2022, será de 238 mil millones, y en 2024 llegará a 370 mil millones de pesos.

“Y ya lo tenemos contemplado, no va a haber problema, no hay déficit, vamos a tener los recursos suficientes porque ya no hay robadera, porque ya no hay corrupción”, aseguró.

También destacó que el gobierno federal entrega 11 millones de becas para estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo posgrado, con inversión aproximada de 100 mil millones de pesos anuales.

LPR