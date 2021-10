Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del TEEP, rechazó que el Tepjf les haya corregido la plana al revocar las sentencias sobre las elecciones de Lafragua, Jolalpan y Tlahuapan; afirmó que es parte del proceso de impugnación.

En entrevista, tras acudir a la toma de protesta del alcalde de San Andrés Cholula, manifestó que la ley permite ciertos medios de impugnación cuando candidatos o partidos no están conforme con el resultado, por lo que cada tribunal emite su criterio conforme al estudio de los asuntos.

Y es que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ratificó las elecciones en los tres municipios, mientras que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) determinó anular los triunfos y, posteriormente, la Sala Superior ordenó regresar los resultados en Lafragua y Jolalpan, pero mantener la nulidad en la de Tlahuapan.

Ante esto, la presidenta del TEEP manifestó que el proceso electoral que concluyó con las resoluciones de las ultimas impugnaciones “fue exitoso”, ya que se agotaron las instancias necesarias por candidatos y partidos, que al final se observa en el funcionamiento de los órganos electorales.

“Yo considero que solo es una visión distinta y una interpretación diferente la que sigue, como ya lo decíamos, entre el TEEP, la Sala Regional y la Sala Superior, no me parece que los órganos jurisdiccionales nos enmendemos la plana, me parece que todos somos una cadena que necesita ser agotada para garantizar una democracia participativa«, asentó.

Es de mencionar que, a partir de este 14 de octubre concluyó el proceso electoral ordinario 2020-2021, pues ya se resolvieron las impugnaciones ante los tribunales local y federal, con lo que se dio paso a las tomas de protesta de las autoridades municipales.

Se buscará mayor presupuesto

Por otra parte, Sandoval Sánchez manifestó que para el siguiente año buscarán tener un mayor presupuesto, toda vez que se elegirán a presidentes municipales de San José Miahuatlán, Teotlalco y Tlahuapan, así como los plebiscitos de las juntas auxiliares en todo el estado.

En este tenor, la magistrada dijo que el tribunal está abierto y dispuesto a dirimir las controversias que se puedan presentar por estos procesos.

«Venimos atendiendo todas las solicitudes, básicamente no solo serán estas tres elecciones extraordinarias, recordemos que entramos a un proceso plebiscitario de las juntas auxiliares y también las atendemos nosotros, aunque el tema del presupuesto le toca definirlo al Congreso”, dijo.