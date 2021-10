Con cirugía oncoplástica, IMSS salva a paciente de perder seno

Después de que sintiera una bolita en su seno en 2015 Araceli, derechohabiente del IMSS, logró salvar la vida y su seno mediante una cirugía oncoplástica, gracias a la detección oportuna y atención temprana del cáncer de mama.

Por lo anterior, Araceli relató que en dicho año, cuando tenía 46, decidió explorarse, por lo que sintió una bolita en la mama izquierda, lo que la orillo a realizarse una mastografía y encontraron algo sospechoso, por lo que decidieron realizar una biopsia, arrojando el resultado de un tumor maligno.

Además, mencionó que cuando le informaron sintió mucho temor, “pero en el Seguro Social me atendió un maravilloso médico que me explicó los tratamientos, que estaba muy a tiempo para salir adelante y que no forzosamente iba a morir”.

Una vez asesorada, fue referida al Hospital de Ginecopediatría (HGP), en la zona norte de la Ciudad de México, y fue el 22 de diciembre, día de su cumpleaños, le realizaron una cirugía conservadora de tipo oncoplástica, procedimiento que le permitió conservar su seno al retirar el tumor y una porción del área afectada.

Al terminar el proceso quirúrgico, Araceli requirió de ocho sesiones de quimioterapia, 25 radioterapias y durante cinco años ha tomado tamoxifeno.

Cabe mencionar que la beneficiada continúa con su seguimiento en el Centro Médico Nacional La Raza y en el HGP, además de que tiene consulta anual en la que le realizan mastografía, radiografía de tórax, estudios del hígado, vías biliares y huesos, con la finalidad de identificar alguna recurrencia.

Por lo anterior, mencionó lo siguiente: “en este momento me encuentro libre de la enfermedad, no se puede considerar uno curado, porque el cáncer no tiene palabra de honor”.

Por otro lado, Gunther Schmilinsky Scandela, coordinador de Programas Médicos en el Área de Atención Ginecológica del IMSS, mencionó que en este tipo de procedimientos es común que además del tratamiento de la mama afectada, también se intervenga la axila e incluso la mama contralateral para lograr simetría entre ambos senos.

Por último, mencionó que entre los médicos mexicanos se ha ido multiplicando el interés en este tipo de procedimientos, cada vez más generaciones de especialistas en Oncología son capacitadas en estas técnicas para ofrecerlas a las derechohabientes y estos tengan una mejor calidad de vida.

Editado por: Miguel Ángel Madrid Brizuela