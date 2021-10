-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que el Museo Internacional del Barroco (MIB) tendrá otro enfoque para hacerlo más atractivo, conservando su nombre actual, aunque aclaró que siempre careció de acervo.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que se está trabajando en un proyecto con el fin de cambiar su enfoque y aprovechar el gasto de 35 millones de pesos que se paga cada mes, producto de la deuda adquirida en 2016.

Refirió que hoy en día el museo carece de acervo, ya que el fideicomiso que se destinó para ese fin “se lo clavaron”, por lo que presentará denuncias.

“Pronto el (museo) Barroco tendrá una nueva proyección de lo que será este gran museo, estamos pagando 35 millones por él al mes, más la nómina (…) tenemos que estarlo pagando por casi 30 años y ahora ese museo no tiene acervo, lo que se dio para un fideicomiso para acervo, se lo clavaron, va a haber denuncias, pero lo vamos a convertirlo en un gran museo, estamos en ese proceso”, manifestó.

Sostuvo que el nombre no se va a cambiar, ya que no representa un problema, además señaló que no se realizarán eventos de lucha libre como se realizaron en 2019, al decir que fue “una estupidez”.

Cabe señalar que el inmueble, desde 2016 hasta 2039, ha tenido dos cambios importantes, primero durante el periodo de Julio Glockner, exsecretario de Cultura, en 2019, quien lo reinauguró en un acto que implicó cambios museográficos y museológicos, cambiando a su vez su enfoque hacía el arte contemporáneo.

Y un segundo, con el actual titular de la dependencia estatal, Sergio Vergara Berdejo, haciendo que el museo regresara a su proyección inicial como un espacio de exposiciones de arte barroco y virreinal poblano.