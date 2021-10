“Canelo” Álvarez da clases de boxeo al hijo de “Manny” Pacquiao

-Publicidad-

El pugilista mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, fue visto en su gimnasio entrenando a un joven prospecto del boxeo llamado Emmanuel “Jimuel” Pacquiao Jr, hijo del filipino y leyenda del deporte internacional, Emmanuel “Manny” Pacquiao.

A menos de un mes de su próxima pelea, el tapatío considerado mejor boxeador libra por libra del mundo se dio tiempo para cambiar de aires sin bajarse del ring, apareciendo en un video que ha corrido por las redes sociales en el que se le vio llevando un entrenamiento de Pacquiao Jr junto a su coach, Edison “Eddy” Reynoso.

En el metraje se apreciaba como el hijo de “Manny” Pacquiao se mueve a lo largo y ancho del ring, mientras Reynoso lo ponía a prueba con sus reflejos; por su parte, el “Canelo”, que seguía de cerca las acciones paró en un momento la práctica para acercarse al joven atleta otorgándole algunos consejos.

Manny Pacquiao’s son @EmmanuelpacJr was in the gym learning from @Canelo and @CaneloTeam.

(via JayShaneTan/IG) pic.twitter.com/FnPLsBzWXX

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 14, 2021